Как Вадим Буряковский сделал предложение Оле Поляковой 20 лет назад — видео

Бизнесмен Вадим Буряковский. Скриншот: YouTube/govorytsukhanov

Впервые за десять лет муж певицы Оли Поляковой дал совместное интервью. Бизнесмен Вадим Буряковский рассказал, как сделал предложение любимой.

Признанием поделился на YouTube-канале "Говорить Суханов" телеведущего Алексея Суханова.

Читайте также:

Вадим Буряковский сделал предложение Поляковой 20 лет назад

Певица Оля Полякова долго дружила со своим будущим мужем, прежде чем влюбиться. Она считает, что именно такая основа для отношений сделала их брак крепким. Ее муж считает, что завоевал доверие поступками.

"Оля не доверяет словам, а только действиям. У нас дружба переросла в другие отношения, а потом они переросли в любовь. Когда я захотел ей купить настоящее обручальное кольцо с бриллиантом, тогда я понял, что хочу сделать ей предложение. У нас это получилось спонтанно, потому что будущая теща так сказала", — рассказал Буряковский.

Напомним, певица Оля Полякова призналась, почему хотела расстаться с мужем. Также ее дочь Маша отказала бойфренду, когда он сделал предложение.