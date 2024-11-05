Мила Нитич впервые выходит замуж — пфото, детали

Мила Нитич. Фото: instagram.com/mila_nitich_official

Украинская певица Мила Нитич сообщила об изменениях в личной жизни. Знаменитость обручилась с младшим на шесть лет избранником.

Об этом артистка сообщила в комментарии "Люкс ФМ".

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34-летняя исполнительница впервые рассказала, что теперь ее сердце занято. Со своим молодым избранником Мила познакомилась относительно недавно. Раскрывать имя своего любимого артистка не стала, однако поделилась, что у него есть собственный бизнес.

"Я в отношениях недавно, буквально несколько месяцев. Но я надеюсь, что это надолго. Мы живем вместе. Я очень радуюсь и мне очень тепло на душе. У нас разница в возрасте шесть лет, он младше. Сейчас он занимается открытием своего собственного бизнеса, связанного с пищевой промышленностью, он вообще не связан с музыкальной сферой", — поделилась Нитич.

Певица Мила Нитич. Фото: instagram.com/mila_nitich_official

Несмотря на непродолжительные отношения, избранник певицы уже решился на серьезный шаг и позвал ее под венец.

"Он мне сделал предложение. Я сказала "да", конечно. Я сейчас помолвлена и дальше будет. Вообще, о свадьбе я еще не думала. Сейчас я не хочу торопиться. Я обязательно продумаю это до мельчайших деталей. Как любая девочка, я, конечно, хотела бы быть в роскошном платье. Я хотела бы, чтобы это было весело, в кругу самых близких друзей, людей, которых я люблю. Но я понимаю, что сейчас нет того настроения. Хочется отпраздновать после победы", — рассказала артистка.

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