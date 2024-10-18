Зоя Мозгова показалася на відпочинку зі своєю дівчиною - фото

Зоя Мозгова зі своєю дівчиною Юлією. Фото: instagram.com/matatatahakuna

Донька продюсерки Олени Мозгової, Зоя, вирушила на відпочинок зі своєю обраницею Юлією. Для відпустки пара обрала Албанію.

Кадрами з морського узбережжя Зоя поділилася в Instagram.

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30-річна Зоя Мозгова у липні цього року зробила камінг-аут та зізналася, що вже понад рік перебуває у стосунках із дівчиною на ім'я Юлія.

Зоя Мозгова зі своєю обраницею. Фото: instagram.com/matatatahakuna

Днями пара разом із двома доньками Юлії вирушили на один із курортів Албанії — Ксаміль, аби відпочити на морському узбережжі.

Дівчина Зої Мозгової - Юлія. Фото: instagram.com/matatatahakuna

На щасливих світлинах з подорожі Зоя показала, як вони весело проводять час разом.

Зоя Мозгова зі своєю дівчиною та її донькою. Фото: instagram.com/matatatahakuna

Дівчата влаштували прогулянку на яхті, аби насолодитися мальовничими краєвидами. А після всі разом поплавали у морі.

Зоя Мозгова зі своєю дівчиною та її дітьми. Фото: instagram.com/matatatahakuna

Раніше Тоня Матвієнко показалася на відпочинку в Карпатах з чоловіком та восьмирічною донькою.

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