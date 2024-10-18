Зоя Мозгова показалася на відпочинку зі своєю дівчиною - фото

Донька Мозгової після камінг-ауту показалася на відпочинку зі своєю коханою
Донька продюсерки Олени Мозгової, Зоя, вирушила на відпочинок зі своєю обраницею Юлією. Для відпустки пара обрала Албанію.
Кадрами з морського узбережжя Зоя поділилася в Instagram.
Донька Олени Мозгової відпочиває зі своєю дівчиною та її доньками
30-річна Зоя Мозгова у липні цього року зробила камінг-аут та зізналася, що вже понад рік перебуває у стосунках із дівчиною на ім'я Юлія.
Днями пара разом із двома доньками Юлії вирушили на один із курортів Албанії — Ксаміль, аби відпочити на морському узбережжі.
На щасливих світлинах з подорожі Зоя показала, як вони весело проводять час разом.
Дівчата влаштували прогулянку на яхті, аби насолодитися мальовничими краєвидами. А після всі разом поплавали у морі.
Раніше Тоня Матвієнко показалася на відпочинку в Карпатах з чоловіком та восьмирічною донькою.
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