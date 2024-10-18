Зоя Мозговая показалась на отдыхе со своей девушкой.

Дочь Мозговой после каминг-аута показалась на отдыхе со своей возлюбленной
Дочь продюсерки Елены Мозговой, Зоя, отправилась на отдых со своей избранницей Юлией. Для отпуска пара избрала Албанию.
Кадрамы с морского побережья Зоя поделилась в Instagram.
Дочь Елены Мозговой отдыхает со своей девушкой и ее дочерьми
30-летняя Зоя Мозговая в июле этого года сделала каминг-аут и призналась, что уже больше года находится в отношениях с девушкой по имени Юлия.
На днях пара вместе с двумя дочерьми Юлии отправились на один из курортов Албании — Ксамиль, чтобы отдохнуть на морском побережье.
На счастливых фотографиях из путешествия Зоя показала, как они весело проводят время вместе.
Девушки устроили прогулку на яхте, чтобы насладиться живописными видами. А потом все вместе поплавали в море.
Ранее Тоня Матвиенко показалась на отдыхе в Карпатах с мужем и восьмилетней дочерью.
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