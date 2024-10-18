Зоя Мозговая показалась на отдыхе со своей девушкой.

Зоя Мозговая со своей девушкой Юлией. Фото: instagram.com/matatatahakuna

Дочь продюсерки Елены Мозговой, Зоя, отправилась на отдых со своей избранницей Юлией. Для отпуска пара избрала Албанию.

Кадрамы с морского побережья Зоя поделилась в Instagram.

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30-летняя Зоя Мозговая в июле этого года сделала каминг-аут и призналась, что уже больше года находится в отношениях с девушкой по имени Юлия.

Зоя Мозговая со своей избранницей. Фото: instagram.com/matatatahakuna

На днях пара вместе с двумя дочерьми Юлии отправились на один из курортов Албании — Ксамиль, чтобы отдохнуть на морском побережье.

Девушка Зои Мозговой – Юлия. Фото: instagram.com/matatatahakuna

На счастливых фотографиях из путешествия Зоя показала, как они весело проводят время вместе.

Зоя Мозговая со своей девушкой и ее дочерью. Фото: instagram.com/matatatahakuna

Девушки устроили прогулку на яхте, чтобы насладиться живописными видами. А потом все вместе поплавали в море.

Зоя Мозговая со своей девушкой и ее детьми. Фото: instagram.com/matatatahakuna

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