Елена Мозговая высказалась о каминг-ауте дочери - детали, фото

Елена Мозговая. Фото: instagram.com/olenamozgova1

Дочь продюсерки Елены Мозговой, Зоя, летом этого года совершила каминг-аут. Звездная мама призналась, как отреагировала на признание дочери.

Об этом продюсер рассказала в интервью Натальи Влащенко.

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Как рассказала Елена, она знала о выборе своей 30-летней дочери еще до того, как она решилась публично заговорить о своих отношениях с девушкой.

Продюсер положительно отреагировала на новость и поддержала Зою в ее решении. Елена имеет тесные отношения с дочерью и общается с ее избранницей.

"Конечно, я знала, мы же общаемся. Я же говорю, у нас даже общий чат есть. Я знала все это. Я нормально это восприняла. Я, честно, очень в этом плане демократической всегда была", — рассказала Мозговая.

Зоя Мозговая со своей девушкой. Фото: instagram.com/matatatahakuna

По словам Елены, ей всегда было важно, чтобы ее дети были счастливы и в любой момент ощущать родительскую поддержку.

"Для меня всегда было однозначно одно — чтобы дети были здоровы и счастливы. Все остальное — не интересует. Я никогда не вмешивалась и не вмешиваюсь. Никаких советов не даю, я никогда не занимаюсь такой историей. Если нужно что-то помочь и я могу — я всегда помогу, но я не вмешиваюсь. Мои дети знают, что чтобы они не сделали, я всегда буду на их стороне", — отметила продюсер.

Елена Мозговая с дочерьми. Фото: instagram.com/matatatahakuna

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