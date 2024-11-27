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Відома акторка з Маріуполя знялася у пропагандистському серіалі

27 листопада 2024 14:34
Діана Нікітіна - Редактор
Діана Нікітіна
Редактор
Ірина Горбачова зганьбилася участю в серіалі пропагандистів - подробиці
Ірина Горбачова. Фото: instagram.com/irina_gorbacheva
Діана Нікітіна - Редактор
Діана Нікітіна
Редактор

Акторка Ірина Горбачова, яка народилася у Маріуполі, стала на бік пропагандистів. Зрадниця знялася у серіалі, який націлений впливати на свідомість російських школярів.

Ролик, який поширився у мережі, було створено для учнів 8-11 класів за підтримки прокремлівської організації "Рух перших", яка є сучасним аналогом радянської піонерії.

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У пропагандистському серіалі акторка виконала головну роль вчительки, яка намагається допомогти одній з учениць впоратися із булінгом в класі. 

Кадр з пропагандистського серіалу
Ірина Горбачова в серіалі пропагандистів. Фото: скриншот

Горбачова в ролі вчительки проводить "душевну розмову" із учнями, аби вказати їм "правильний шлях".

Наприкінці відео дівчинка з'являється в кадрі у сорочці із логотипом організації "Рух перших".

Кадр з пропагандистського серіалу
Кадр з пропагандистського серіалу. Фото: скриншот

В коментарі російським ЗМІ акторка зізналася, що свідомо пішла на цей крок. Ба більше, згодом Горбачова продовжить співпрацювати з прокремлівською організацією та зніметься ще в декількох серіях проєкту.

"Звичайно, я була в курсі, де і для чого знімаюся. Я ставлюся до цих проєктів чудово. Вважаю, що це один із найкращих, найпростіших і найдоступніших способів поговорити з учнями, тому що, по-перше, це формат як серіал. По-друге, це завжди якась тема, яка, звісно ж, прописується з погляду психології", — висловилася скандальна акторка.

У соцмережах акторку-зрадницю зайхетили за її участь у проєкті. Користувачі пишуть про те, що Горбачова продала свою совість та повелася на кроваві гроші, однак акторка швидко видаляє увесь негатив.

Ірина Горбачова знялася в серіалі "Рух перших"
Ірина Горбачова знялася в серіалі "Рух перших". Фото: скриншот

Нагадаємо, Ірина Горбачова народилася та певний час жила в місті Маріуполь. У підлітковому віці вона із батьками переїхала до РФ, але часто приїжджала на батьківщину.

Акторка була заміжня за солістом гурту Quest Pistols Антоном Савлєповим, однак під час повномасштабної війни пара подала на розлучення. 

На початку вторгнення РФ в Україну Горбачова висловилася проти війни, закликала допомагати українським біженцям та навіть виїхала з країни-агресорки. Однак з часом повернулася до Москви та заявила, що "буде зі своєю країною".

Раніше стало відомо, що зірка "Щоденників вампіра" виконає головну роль в серіалі про війну в Україні.

Також ми писали, що учасники "Кварталу 95" потрапили в скандал через пародію на пісню Артема Пивоварова.

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