Марченко показалася без сукні та макіяжу

Ведуча Оксана Марченко. Фото: скриншот Facebook

Відома українська телеведуча Оксана Марченко, яка на початку війни втекла до Росії, різко змінила стиль. Зрадниця вдягла хустину та змила сценічний макіяж.

У мережі з'явився фрагмент із серії "Паломниці", в якій вона грає.

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Після втечі до Росії, зрадниця запустила власний проєкт "Паломниця" на релігійну тематику. Ідеї її шоу підтримують наративи російської пропаганди. Яскравий сценічний макіяж та відверті сукні вона змінила на закритий одяг та хустину. Марченко також відмовилась від пишних вій, яскравих тіней та помад.

Оксана Марченко на кадрах "Паломниці". Фото: скриншот

Нагадаємо, Марченко після початку війни втекла до Росії, де нині проживає із чоловіком-втікачем Віктором Медведчуком. РНБО наклала на неї санкції і нині вона перебуває у розшуку.

Раніше ми розповідали, відомих артистів, які підтримують кривавий режим Кремля, позбавили державних нагород та почесних звань. А також зрадниця Ані Лорак показалася з мамою, яка в дитинстві віддала її до інтернату.