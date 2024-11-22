Миколу Баскова, Філіпа Кіркорова, Олександра Малініна, Ігоря Крутого, Ані Лорак та Таїсію Повалій позбавили державної нагороди

Російські співаки Філіп Кіркоров та Микола Басков. Фото: росЗМІ

Відомих артистів, які підтримують кривавий режим Кремля, позбавили державних нагород та почесних звань. До списку увійшло 34 особи разом із колишніми українськими політиками.

Відповідний указ підписав Президент України Володимир Зеленський.

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"Почесного звання "Народний артист України" позбавлені російські співаки Микола Басков, Філіп Кіркоров, Олександр Малінін, російський композитор Ігор Крутой, а співачки Кароліна Куєк (Ані Лорак) і Таїсія Повалій — також звання "Заслужений артист України"", — йдеться в повідомленні.

Усі вищеперелічені артисти повністю підтримують та виправдовують військове вторгнення Росії на територію України.

Філіп Кіркоров в лютому цього року відвідав військових в анексованому Криму та дав там два концерти.

Російські співаки Філіп Кіркоров та Микола Басков. Фото: росЗМІ

Зрадниця Таїсія Повалій, яка народилась на Київщині, отримала російський паспорт на День Незалежності України — 24 серпня 2023 року. У вересні 2023 року виступила на концерті у тимчасово окупованому Луганську. Прямо зі сцени вона підтримала окупантів та героїзувала їхню участь у війні проти України.

Зрадниця Таїсія Повалій. Фото: росЗМІ

Зрадниця Ані Лорак, яка представляла Україну на "Євробаченні-2008", нині мовчить про те, що росіяни вбивають її земляків. Вона вдягла маску "голуба світу" і за кілька місяців після початку війни в Україні організувала тур російськими містами. Лорак також допомагала дітям, яких окупанти викрали з окупованих території України і тим самим підтримала злочини росіян.

Раніше ВАКС вже арештував майно співачки-зрадниці в Україні. А також ми писали, що син Повалій, який живе в Іспанії, прокоментував конфіскацію її майна.