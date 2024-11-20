Лорак, Повалій та інших зрадників України позбавлять держнагород

Ані Лорак і Таїсія Повалій. Фото: УНІАН

Артистів, які зрадили Україну, позбавлять державних нагород та почесних звань. Відповідний законопроєкт сьогодні, 20 листопада, прийняла Верховна Рада України.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у своєму Telegram.

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Артистів-зрадників позбавлять державних нагород

Під час повномасштабного вторгнення РФ викрилися справжні обличчя деяких зірок, які раніше мали почесні звання та державні нагороди.

Серед зрадників опинилася співачка Ані Лорак, яка під час війни продовжила працювати в Москві та навіть прагне отримати громадянство країни-агресорки. Попри свою позицію, Лорак до сьогодні має звання Народної артистки України.

Скандальна артистка отримала звання після участі у "Євробаченні-2008". Тоді продюсером Лорак став російський співак-путініст Філіп Кіркоров, який також отримав "Народного артиста України" від Віктора Ющенка. На щастя, 2023 року пропагандиста вже позбавили цього звання.

Філіп Кіркоров та Ані Лорак на "Євробаченні-2008". Фото: instagram.com/anilorak

Про усі свої державні нагороди також може забути зрадниця Таїсія Повалій. Одіозна співачка відома своєю проросійською позицією та висловлюваннями на підтримку Путіна. Ба більше, запроданка вже встигла отримати паспорт РФ.

Зрадниця Таїсія Повалій. Фото: instagram.com/tpovaliyofficial

Скандальну артистку вже позбавили звань Народної та Заслуженої артистки України. Окрім того, за колабораціонізм на Повалій накладено ряд санкцій.

Нагадаємо, ВАКС вже арештував майно співачки-зрадниці в Україні.

Також ми писали, що син Повалій, який живе в Іспанії, прокоментував конфіскацію її майна.