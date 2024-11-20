Лорак, Повалий и других предателей Украины лишат госнаград

Ани Лорак и Таисия Повалий. Фото: УНИАН

Артистов, предавших Украину, лишат государственных наград и почетных званий. Соответствующий законопроект сегодня, 20 ноября, приняла Верховная Рада Украины.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в своем Telegram.

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Во время полномасштабного вторжения РФ разоблачились настоящие лица некоторых звезд, ранее имевших почетные звания и государственные награды.

Среди предателей оказалась певица Ани Лорак, которая во время войны продолжила работу в Москве и даже стремится получить гражданство страны-агрессорки. Несмотря на свою позицию, Лорак до сих пор имеет звание Народной артистки Украины.

Скандальная артистка получила звание после участия в "Евровидении-2008". Тогда продюсером Лорак стал российский певец-путинист Филипп Киркоров, также получивший "Народного артиста Украины" от Виктора Ющенко. К счастью, в 2023 году пропагандиста уже лишили этого звания.

Филипп Киркоров и Ани Лорак на "Евровидении-2008". Фото: instagram.com/anilorak

Все свои государственные награды также может забыть предательница Таисия Повалий. Одиозная певица известна своей пророссийской позицией и высказываниями в поддержку Путина. Более того, продажная звезда уже успела получить паспорт РФ.

Предательница Таисия Повалий. Фото: instagram.com/tpovaliyofficial

Скандальную артистку уже лишили званий Народной и Заслуженной артистки Украины. Кроме того, за коллаборационизм на Повалий наложен ряд санкций.

Напомним, ВАКС уже арестовал имущество певицы-предательницы в Украине.

Также мы писали, что живущий в Испании сын Повалий прокомментировал конфискацию ее имущества.