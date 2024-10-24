Денис Повалій різко розкритикував конфіскацію майна матері

Музикант Денис Повалій із мамою Таїсією. Фото: instagram/denis.povaliy

Син співачки-зрадниці Таїсії Повалій Денис розкритикував рішення Вищого антикорупційного суду щодо конфіскації майна його матері. Музикант назвав такі методи боротьби "совковими".

Про це він написав у Stories на своїй сторінці Instagram.

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"Друзі, цікава ваша думка з цього приводу. У нас є п'ять днів, щоб подати апеляцію. Це натяк, щоб усі мовчали? Невже за позицію людину можуть позбавити всього? Розумію, що вона викликає обурення у багатьох, але, по-перше, її не розділяють усі мешканці будинку, який зібралися "віджати", — написав музикант.

Він додав, що такі радикальні кроки боротьби зі зрадниками є якимись "совковими" методами та розкритикував українську владу за те, що вона не веде боротьбу із корупцією в країні.

Денис Повалій розкритикував рішення ВАКС. Фото: instagram/denis.povaliy

Нагадаємо, Таїсія Повалій вкрала сукню в відомого українського дизайнера Андре Тана. Також співачка дякувала окупантам за порятунок від України.