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Сын предательницы Повалий из Испании прокомментировал конфискацию ее имущества в Украине

24 октября 2024 15:10
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Денис Повалий подверг резкой критике конфискацию имущества матери
Музыкант Денис Повалий с мамой Таисией. Фото: instagram/denis.povaliy
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Сын певицы-предательницы Таисии Повалий Денис подверг критике решение Высшего антикоррупционного суда по конфискации имущества его матери. Музыкант назвал такие методы борьбы "совковыми".

Об этом он написал в Stories на своей странице Instagram.

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"Друзья, интересно ваше мнение по этому поводу. У нас есть пять дней, чтобы подать апелляцию. Это намек, чтобы все молчали? Неужели за позицию человека могут лишить всего? Понимаю, что она вызывает возмущение у многих, но, во-первых, ее не разделяют все жильцы дома, который собрались "отжать", — написал музыкант.

Он добавил, что такие радикальные шаги борьбы с предателями являются какими-то "совковыми" методами и раскритиковал украинские власти за то, что они не ведут борьбу с коррупцией в стране.

Сын предательницы Повалий из Испании прокомментировал конфискацию ее имущества в Украине - фото 1
Денис Повалий подверг критике решение ВАКС. Фото: instagram/denis.povaliy

Напомним, Таисия Повалий украла платье у известного украинского дизайнера Андре Тана. Также певица благодарила оккупантов за спасение от Украины.

скандал Таисия Повалий конфискация путинисты имущество

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