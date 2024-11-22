Николая Баскова, Филиппа Киркорова, Александра Малинина, Игоря Крутого, Ани Лорак и Таисию Повалий лишили государственной награды

Российские певцы Филипп Киркоров и Николай Басков. Фото: росСМИ

Известных артистов, поддерживающих кровавый режим Кремля, лишили государственных наград и почетных званий. В список вошли 34 человека вместе с бывшими украинскими политиками.

Соответствующий указ подписал Президент Украины Владимир Зеленский.

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"Почетного звания "Народный артист Украины" лишены российские певцы Николай Басков, Филипп Киркоров, Александр Малинин, российский композитор Игорь Крутой, а певицы Каролина Куек (Ани Лорак) и Таисия Повалий — также звание "Заслуженный артист Украины"", — говорится в сообщении.

Все вышеперечисленные артисты полностью поддерживают и оправдывают военное вторжение России на территорию Украины.

Филипп Киркоров в феврале этого года посетил военных в аннексированном Крыму и дал там два концерта.

Российские певцы Филипп Киркоров и Николай Басков. Фото: росСМИ

Предательница Таисия Повалий, родившаяся в Киевской области, получила российский паспорт в День Независимости Украины — 24 августа 2023 года. В сентябре 2023 года выступила на концерте во временно оккупированном Луганске. Прямо со сцены она поддержала окупантов и героизировала их участие в войне против Украины.

Предательница Таисия Повалий. Фото: росСМИ

Предательница Ани Лорак, представлявшая Украину на "Евровидении-2008", молчит о том, что россияне убивают ее земляков. Она надела маску "голубя мира" и через несколько месяцев после начала войны в Украине организовала тур по российским городам. Лорак также помогала детям, которых оккупанты похитили с оккупированных территорий Украины и тем самым поддержала преступления россиян.

Ранее ВАКС уже арестовал имущество певицы-предательницы в Украине. А также мы писали, что живущий в Испании сын Повалий прокомментировал конфискацию ее имущества.