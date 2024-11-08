Ані Лорак показала маму, яка віддала її до дитбудинку — фото

Лорак показалася з мамою, яка в дитинстві віддала її до інтернату
Співачка-зрадниця Ані Лорак показался поруч зі своєю мамою Жанною Линьковою. Скандальна артистка привітала її із днем народження.
Світлину з матір'ю співачка опублікувала в Instagram.
Ані Лорак показалася зі своєю мамою
Одіозна артистка опублікувала світлину, на якій позує поруч зі своєю мамою. Лорак тримала жінку за руку та усміхалася на камеру.
"З днем народження, улюблена матуся!" — підписала фото співачка.
Артистка продовжує спілкуватися з мамою та підтримує із нею теплі стосунки, попри те, що у дитинстві жінка віддала доньку до інтернату.
Зараз мати співачки-зрадниці підтримує її позицію. Жінка приховує своє місцеперебування, а також мовчить про війну в рідній країні.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Ані Лорак намагалася отримати російське громадянство, однак скандальній співачці відмовили.
Також ми писали, що артистка-зрадниця несподівано заговорила українською.
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