Ані Лорак показала маму, яка віддала її до дитбудинку — фото

Ані Лорак. Фото: instagram.com/anilorak

Співачка-зрадниця Ані Лорак показался поруч зі своєю мамою Жанною Линьковою. Скандальна артистка привітала її із днем народження.

Світлину з матір'ю співачка опублікувала в Instagram.

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Одіозна артистка опублікувала світлину, на якій позує поруч зі своєю мамою. Лорак тримала жінку за руку та усміхалася на камеру.

"З днем народження, улюблена матуся!" — підписала фото співачка.

Ані Лорак із мамою. Фото: instagram.com/anilorak

Артистка продовжує спілкуватися з мамою та підтримує із нею теплі стосунки, попри те, що у дитинстві жінка віддала доньку до інтернату.

Зараз мати співачки-зрадниці підтримує її позицію. Жінка приховує своє місцеперебування, а також мовчить про війну в рідній країні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Ані Лорак намагалася отримати російське громадянство, однак скандальній співачці відмовили.

Також ми писали, що артистка-зрадниця несподівано заговорила українською.