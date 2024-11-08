Ани Лорак показала маму, которая отдала ее в детдом — фото

Ани Лорак. Фото: instagram.com/anilorak

Певица-предательница Ани Лорак показался рядом со своей мамой Жанной Линьковой. Скандальная артистка поздравила ее с днем рождения.

Фотографию с матерью певица опубликовала в Instagram.

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Одиозная артистка опубликовала фотографию, на которой позирует рядом со своей мамой. Лорак держала женщину за руку и улыбалась камере.

"С днем рождения, любимая мамочка!" — подписала фото певица.

Ани Лорак с мамой. Фото: instagram.com/anilorak

Артистка продолжает общаться с мамой и поддерживает с ней теплые отношения, несмотря на то, что женщина в детстве отдала дочь в интернат.

Сейчас мать певицы предательницы поддерживает ее позицию. Женщина скрывает свое местоположение, а также молчит о войне в родной стране.

Напомним, ранее стало известно, что Ани Лорак пыталась получить российское гражданство, однако скандальной певице отказали.

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