Ани Лорак показала маму, которая отдала ее в детдом — фото

Лорак показалась с мамой, которая в детстве отдала ее в интернат
Певица-предательница Ани Лорак показался рядом со своей мамой Жанной Линьковой. Скандальная артистка поздравила ее с днем рождения.
Фотографию с матерью певица опубликовала в Instagram.
Ани Лорак показалась со своей мамой
Одиозная артистка опубликовала фотографию, на которой позирует рядом со своей мамой. Лорак держала женщину за руку и улыбалась камере.
"С днем рождения, любимая мамочка!" — подписала фото певица.
Артистка продолжает общаться с мамой и поддерживает с ней теплые отношения, несмотря на то, что женщина в детстве отдала дочь в интернат.
Сейчас мать певицы предательницы поддерживает ее позицию. Женщина скрывает свое местоположение, а также молчит о войне в родной стране.
Напомним, ранее стало известно, что Ани Лорак пыталась получить российское гражданство, однако скандальной певице отказали.
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