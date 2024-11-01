Ані Лорак у Росії відмовили в громадянстві - деталі

Зрадниці Ані Лорак відмовили в російському громадянстві
Співчака-зрадниця Ані Лорак зіштовхнулася із серйозними проблеми у РФ. У країні-агресорці відхили заяву скандальної артистки на отримання громадянства.
Про це повідомляє український блогер Богдан Беспалов.
Ані Лорак відмовили у громадянстві РФ
Як розповів блогер із посиланням на власні джерела, співачка-запроданка отримала відмову у російському громадянстві через фінансові проблеми.
Крім того, при поданні документів Лорак нібито набрехала про діяльність свого рідного брата, який перебуває в Україні.
"Україна дозволила Кароліні продовжити свій патент на власний псевдонім ще на 10 років. Заяву на російське громадянство їй відхилили, але там є ще час на розгляд. У неї проблеми через фінансові махінації, до того ж брат "ненадійний" очима РФ. Вона збрехала в заяві про рід його діяльності", — поділився інсайдерською інформацією Беспалов.
Через відсутність громадянства РФ Лорак не може далі будувати свій бізнес в країні-агресорці, адже буде змушена платити високі податки як іноземець. Тепер зрадниця навіть розглядає можливість отримати громадянство в іншій країні.
"Вона вже не може мати бізнес на власне ім'я, від неї просто не приймають заяви. Тільки ІП, як для іноземців з підвищеним відсотком податків — близько 30%. Найсмішніше, що вона брала консультацію щодо отримання громадянства Ізраїлю. Зараз вона хоче отримати посвідку на проживання в Іспанії", — поділився блогер.
Нагадаємо, у вересні стало відомо, що Ані Лорак виходить заміж вдруге. Обранцем зрадниці став іспанець Ісаак Віджраду.
Раніше стало відомо, що ВАКС конфіскував в опальної Таїсії Повалій майно в Україні.
Читайте Новини.LIVE!