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Зрадниці Ані Лорак відмовили в російському громадянстві

1 листопада 2024 16:33
Анфіса Котова - Редактор
Анфіса Котова
Редактор
Ані Лорак у Росії відмовили в громадянстві - деталі
Ані Лорак. Фото: instagram.com/anilorak
Анфіса Котова - Редактор
Анфіса Котова
Редактор

Співчака-зрадниця Ані Лорак зіштовхнулася із серйозними проблеми у РФ. У країні-агресорці відхили заяву скандальної артистки на отримання громадянства. 

Про це повідомляє український блогер Богдан Беспалов

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Як розповів блогер із посиланням на власні джерела, співачка-запроданка отримала відмову у російському громадянстві через фінансові проблеми. 

Крім того, при поданні документів Лорак нібито набрехала про діяльність свого рідного брата, який перебуває в Україні.

"Україна дозволила Кароліні продовжити свій патент на власний псевдонім ще на 10 років. Заяву на російське громадянство їй відхилили, але там є ще час на розгляд. У неї проблеми через фінансові махінації, до того ж брат "ненадійний" очима РФ. Вона збрехала в заяві про рід його діяльності", — поділився інсайдерською інформацією Беспалов.

Співачка Ані Лорак
Співачка Ані Лорак. Фото: instagram.com/anilorak

Через відсутність громадянства РФ Лорак не може далі будувати свій бізнес в країні-агресорці, адже буде змушена платити високі податки як іноземець. Тепер зрадниця навіть розглядає можливість отримати громадянство в іншій країні.

"Вона вже не може мати бізнес на власне ім'я, від неї просто не приймають заяви. Тільки ІП, як для іноземців з підвищеним відсотком податків — близько 30%. Найсмішніше, що вона брала консультацію щодо отримання громадянства Ізраїлю. Зараз вона хоче отримати посвідку на проживання в Іспанії", — поділився блогер.

Нагадаємо, у вересні стало відомо, що Ані Лорак виходить заміж вдруге. Обранцем зрадниці став іспанець Ісаак Віджраду.

Раніше стало відомо, що ВАКС конфіскував в опальної Таїсії Повалій майно в Україні.

російське громадянство скандал громадянство зрада Ані Лорак

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