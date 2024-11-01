Ані Лорак у Росії відмовили в громадянстві - деталі

Ані Лорак. Фото: instagram.com/anilorak

Співчака-зрадниця Ані Лорак зіштовхнулася із серйозними проблеми у РФ. У країні-агресорці відхили заяву скандальної артистки на отримання громадянства.

Про це повідомляє український блогер Богдан Беспалов.

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Як розповів блогер із посиланням на власні джерела, співачка-запроданка отримала відмову у російському громадянстві через фінансові проблеми.

Крім того, при поданні документів Лорак нібито набрехала про діяльність свого рідного брата, який перебуває в Україні.

"Україна дозволила Кароліні продовжити свій патент на власний псевдонім ще на 10 років. Заяву на російське громадянство їй відхилили, але там є ще час на розгляд. У неї проблеми через фінансові махінації, до того ж брат "ненадійний" очима РФ. Вона збрехала в заяві про рід його діяльності", — поділився інсайдерською інформацією Беспалов.

Співачка Ані Лорак. Фото: instagram.com/anilorak

Через відсутність громадянства РФ Лорак не може далі будувати свій бізнес в країні-агресорці, адже буде змушена платити високі податки як іноземець. Тепер зрадниця навіть розглядає можливість отримати громадянство в іншій країні.

"Вона вже не може мати бізнес на власне ім'я, від неї просто не приймають заяви. Тільки ІП, як для іноземців з підвищеним відсотком податків — близько 30%. Найсмішніше, що вона брала консультацію щодо отримання громадянства Ізраїлю. Зараз вона хоче отримати посвідку на проживання в Іспанії", — поділився блогер.

Нагадаємо, у вересні стало відомо, що Ані Лорак виходить заміж вдруге. Обранцем зрадниці став іспанець Ісаак Віджраду.

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