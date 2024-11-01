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Предательнице Ани Лорак отказали в российском гражданстве

1 ноября 2024 16:33
Анфиса Котова - Редактор
Анфиса Котова
Редактор
Ани Лорак в России отказали в гражданстве - детали
Ани Лорак. Фото: instagram.com/anilorak
Анфиса Котова - Редактор
Анфиса Котова
Редактор

Собеседница-предательница Ани Лорак столкнулась с серьезными проблемами в РФ. В стране-агрессоре отклонили заявление скандальной артистки на получение гражданства.

Об этом сообщает украинский блогер Богдан Беспалов.

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Как рассказал блогер со ссылкой на собственные источники, продажная певица получила отказ в российском гражданстве из-за финансовых проблем.

Кроме того, при подаче документов Лорак якобы наврала о деятельности своего родного брата, который находится в Украине.

"Украина разрешила Каролине продлить свой патент на собственный псевдоним еще на 10 лет. Заявление на российское гражданство ей отклонили, но там есть еще время на рассмотрение. У нее проблемы из-за финансовых махинаций, к тому же брат "ненадежный" глазами РФ. Она солгала в заявлении о роде его деятельности", — поделился инсайдерской информацией Беспалов.

Певица Ани Лорак
Певица Ани Лорак. Фото: instagram.com/anilorak

Из-за отсутствия гражданства РФ Лорак не может дальше строить свой бизнес в стране-агрессоре, ведь будет вынуждена платить высокие налоги как иностранец. Теперь предательница даже рассматривает возможность получить гражданство в другой стране.

"Она уже не может иметь бизнес на собственное имя, от нее просто не принимают заявления. Только ИП, как для иностранцев с повышенным процентом налогов — около 30%. Самое смешное, что она брала консультацию по получению гражданства Израиля. Сейчас она хочет получить вид на жительство в Испании", — поделился блогер.

Напомним, в сентябре стало известно, что Ани Лорак выходит замуж во второй раз. Избранником предательницы стал испанец Исаак Вижраду.

Ранее стало известно, что ВАКС конфисковал у опальной Таисии Повалий имущество в Украине.

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