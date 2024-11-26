Марченко показалась без платья и макияжа

Ведущая Оксана Марченко. Фото: скриншот Facebook

Известная украинская телеведущая Оксана Марченко, которая в начале войны сбежала в Россию, резко изменила стиль. Предательница надела платок и смыла сценический макияж.

В сети появился фрагмент из серии "Паломницы", в которой она играет.

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После побега в Россию предательница запустила собственный проект "Паломница" на религиозную тематику. Идеи ее шоу поддерживают нарративы российской пропаганды. Яркий сценический макияж и откровенные платья она сменила на закрытую одежду и платок. Марченко также отказалась от пышных ресниц, ярких теней и помад.

Оксана Марченко в кадрах "Паломницы". Фото: скриншот

Напомним, Марченко после начала войны сбежала в Россию, где ныне проживает с мужем-беглецом Виктором Медведчуком. СНБО наложил на нее санкции и сейчас она находится в розыске.

Ранее мы рассказывали, известных артистов, поддерживающих кровавый режим Кремля, лишили государственных наград и почетных званий. А также предательница Ани Лорак показалась с мамой, которая в детстве отдала ее в интернат.