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Известная актриса из Мариуполя снялась в пропагандистском сериале

27 ноября 2024 14:34
Диана Никитина - Редактор
Диана Никитина
Редактор
Ирина Горбачева опозорилась участием в сериале пропагандистов - подробности
Ирина Горбачева. Фото: instagram.com/irina_gorbacheva
Диана Никитина - Редактор
Диана Никитина
Редактор

Родившаяся в Мариуполе актриса Ирина Горбачева стала на сторону пропагандистов. Предательница снялась в сериале, нацеленно влияющем на сознание российских школьников.

Распространившийся в сети ролик был создан для учеников 8-11 классов при поддержке прокремлевской организации "Движение первых", которая является современным аналогом советской пионерии.

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В пропагандистском сериале актриса исполнила главную роль учительницы, пытающейся помочь одной из учениц справиться с буллингом в классе.

Кадр по пропагандистскому сериалу
Ирина Горбачева в сериале пропагандистов. Фото: скриншот

Горбачева в роли учительницы проводит "душевный разговор" с учениками, чтобы указать им "правильный путь".

В конце видео девочка появляется в кадре в рубашке с логотипом организации "Движение первых".

Кадр по пропагандистскому сериалу
Кадр из пропагандистского сериала. Фото: скриншот

В комментарии российским СМИ актриса призналась, что сознательно пошла на этот шаг. Более того, впоследствии Горбачева продолжит сотрудничать с прокремлевской организацией и снимется еще в нескольких сериях проекта.

"Конечно, я была в курсе, где и для чего снимаюсь. Я отношусь к этим проектам замечательно. Считаю, что это один из лучших, самых простых и доступных способов поговорить с учениками, потому что, во-первых, это формат как сериал. Во-вторых, это всегда какая-то тема, которая, конечно же, прописывается с точки зрения психологии", — высказалась скандальная актриса.

В соцсетях актрису-изменницу захехтали за ее участие в проекте. Пользователи пишут о том, что Горбачева продала свою совесть и повелась на кровавые деньги, однако актриса быстро удаляет весь негатив.

Ирина Горбачева снялась в сериале "Движение первых"
Ирина Горбачева снялась в сериале "Движение первых". Фото: скриншот

Напомним, Ирина Горбачева родилась и некоторое время жила в городе Мариуполь. В подростковом возрасте она с родителями переехала в РФ, но часто приезжала на родину.

Актриса была замужем за солистом группы Quest Pistols Антоном Савлеповым, однако во время полномасштабной войны пара подала на развод.

В начале вторжения РФ в Украину Горбачева высказалась против войны, призвала помогать украинским беженцам и даже уехала из страны-агрессорки. Однако со временем вернулась в Москву и заявила, что "будет со своей страной".

Ранее стало известно, что звезда "Дневников вампира" сыграет главную роль в сериале о войне в Украине.

Также мы писали, что участники "Квартала 95" попали в скандал из-за пародии на песню Артема Пивоварова.

скандал Ирина Горбачева пропаганда актриса измена

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