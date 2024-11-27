Скандал з Квартал 95 — шанувальники Артема Пивоварова "змішали з брудом" гумористів

Фрагмент з відео студії "Квартал 95". Фото: скриншот Facebook

В мережу потрапив короткий ролик, на кадрах якого актори студії "Квартал 95" пародіюють виконання пісні Артема Пивоварова та Наді Дорофєєвої "Думи". Музикант відреагував на висміювання його творчості.

Відео Пивоваров опублікував на своїй сторінці в Facebook.

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На опублікованих кадрах актори студії "Квартал 95" Володимир Шумко, Валентин Міхієнко, Анастасія Оруджова, Юрій Ткач та Ірина Гатун переспівують пісню Артема Пивоварова "Думи".

Сам співак негативно відреагував на пародію. Музикант вважає, що робити пародію на пісню, написану на основі вірша Тараса Шевченка є недоречною. Артист поцікавився думкою своїх шанувальників.

"Як вам такі жарти?", — написав Пивоваров.

Фани музиканта вступились за нього та засудили вчинок "кварталівців".

"Пивоваров душу вкладає, коли виконує цю пісню. А вони глумляться, бракує слів".

"Немає що казати, сором та огида".

"В черговий раз пробили дно".

"Чергове дно. Дорослі люди, а розуму обмаль".

"Пр*дурки, хіба це пісня для жартів. Зовсім розум втратили".

Коментарі під публікацією Артема Пивоварова. Фото: скриншот Facebook

Коментарі під публікацією Артема Пивоварова. Фото: скриншот Facebook

Нагадаємо, зірка "Кварталу" показався з коханою. А також "кварталівці" пожартували, хто насправді допоміг Трампу перемогти на виборах в США.