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Мережу розірвала нова пародія на Пєскова — відео

21 листопада 2024 17:00
Поліна Барська - Редактор
Поліна Барська
Редактор
Юрій Великий висміяв Пєскова — відео
Актор Юрій Великий в образі речника російського лідера Володимира Путіна Дмитра Пєскова. Фото: скриншот YouTube
Поліна Барська - Редактор
Поліна Барська
Редактор

Зірка "Кварталу 95" Юрій Великий розсмішив українців новою пародією. Артист потролив речника російського лідера Володимира Путіна Дмитра Пєскова.

Відео було опубліковано на YouTube.

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Газета The Washington Post, 7 листопада, написала про те, що Трамп вже телефонував Путіну.  Республіканець начебто застеріг кривавого диктатора від ескалації війни в Україні. Проте у Кремлі дзвінок заперечують.

Комік показав, як Пєсков вигадував різні відмовки, щоб не відповідати прямо на питання, чи дзвонив таки Трамп Путіну.

"Дзвінок ще не означає, що вам хтось дзвонив. Ви маєте вибір, чи піднімати, чи не піднімати слухавку. Ви можете скинути виклик чи мовчати. Якщо один із співрозмовників мовчить — це вже не спілкування", — посміявся із Пєскова Великий.

Нагадаємо, зірка "Кварталу" показався із коханою. А також "кварталівці" пожартували, хто насправді допоміг Трампу перемогти на виборах в США.

Квартал 95 Дональд Трамп Дмитро Пєсков Юрій Великий українські зірки

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