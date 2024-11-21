Юрій Великий висміяв Пєскова — відео

Актор Юрій Великий в образі речника російського лідера Володимира Путіна Дмитра Пєскова. Фото: скриншот YouTube

Зірка "Кварталу 95" Юрій Великий розсмішив українців новою пародією. Артист потролив речника російського лідера Володимира Путіна Дмитра Пєскова.

Відео було опубліковано на YouTube.

Читайте також:

Юрій Великий "потролив" Пєскова

Газета The Washington Post, 7 листопада, написала про те, що Трамп вже телефонував Путіну. Республіканець начебто застеріг кривавого диктатора від ескалації війни в Україні. Проте у Кремлі дзвінок заперечують.

Комік показав, як Пєсков вигадував різні відмовки, щоб не відповідати прямо на питання, чи дзвонив таки Трамп Путіну.

"Дзвінок ще не означає, що вам хтось дзвонив. Ви маєте вибір, чи піднімати, чи не піднімати слухавку. Ви можете скинути виклик чи мовчати. Якщо один із співрозмовників мовчить — це вже не спілкування", — посміявся із Пєскова Великий.

Нагадаємо, зірка "Кварталу" показався із коханою. А також "кварталівці" пожартували, хто насправді допоміг Трампу перемогти на виборах в США.