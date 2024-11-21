Юрий Великий высмеял Пескова

Актер Юрий Великий в образе представителя российского лидера Владимира Путина Дмитрия Пескова. Фото: скриншот YouTube

Звезда "Квартала 95" Юрий Великий рассмешил украинцев новой пародией. Артист потрол спикера российского лидера Владимира Путина Дмитрия Пескова.

Видео было опубликовано на YouTube.

Читайте также:

Юрий Великий "потролил" Пескова

Газета The Washington Post, 7 ноября, написала о том, что Трамп уже звонил по телефону Путину. Республиканец вроде бы предостерег кровавого диктатора от эскалации войны в Украине. Однако в Кремле звонок отрицают.

Комик показал, как Песков придумывал разные отговорки, чтобы не отвечать прямо на вопрос, звонил ли Трамп Путину.

"Звонок еще не означает, что вам кто-то звонил. У вас есть выбор, поднимать или не поднимать трубку. Вы можете сбросить вызов или молчать. Если один из собеседников молчит — это уже не общение", — посмеялся с Пескова Великий.

Напомним, звезда "Квартала" показался с любимой. А также "кварталовцы" пошутили, кто действительно помог Трампу победить на выборах в США.