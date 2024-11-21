Юрий Великий высмеял Пескова

Сеть порвала новая пародия на Пескова — видео
Звезда "Квартала 95" Юрий Великий рассмешил украинцев новой пародией. Артист потрол спикера российского лидера Владимира Путина Дмитрия Пескова.
Видео было опубликовано на YouTube.
Юрий Великий "потролил" Пескова
Газета The Washington Post, 7 ноября, написала о том, что Трамп уже звонил по телефону Путину. Республиканец вроде бы предостерег кровавого диктатора от эскалации войны в Украине. Однако в Кремле звонок отрицают.
Комик показал, как Песков придумывал разные отговорки, чтобы не отвечать прямо на вопрос, звонил ли Трамп Путину.
"Звонок еще не означает, что вам кто-то звонил. У вас есть выбор, поднимать или не поднимать трубку. Вы можете сбросить вызов или молчать. Если один из собеседников молчит — это уже не общение", — посмеялся с Пескова Великий.
Напомним, звезда "Квартала" показался с любимой. А также "кварталовцы" пошутили, кто действительно помог Трампу победить на выборах в США.
Читайте Новини.LIVE!