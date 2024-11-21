Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Звезды arrow Сеть порвала новая пародия на Пескова — видео arrow

Сеть порвала новая пародия на Пескова — видео

21 ноября 2024 17:00
Полина Барская - Редактор
Полина Барская
Редактор
Юрий Великий высмеял Пескова
Актер Юрий Великий в образе представителя российского лидера Владимира Путина Дмитрия Пескова. Фото: скриншот YouTube
Полина Барская - Редактор
Полина Барская
Редактор

Звезда "Квартала 95" Юрий Великий рассмешил украинцев новой пародией. Артист потрол спикера российского лидера Владимира Путина Дмитрия Пескова.

Видео было опубликовано на YouTube.

Читайте также:

Юрий Великий "потролил" Пескова

Газета The Washington Post, 7 ноября, написала о том, что Трамп уже звонил по телефону Путину. Республиканец вроде бы предостерег кровавого диктатора от эскалации войны в Украине. Однако в Кремле звонок отрицают.

Комик показал, как Песков придумывал разные отговорки, чтобы не отвечать прямо на вопрос, звонил ли Трамп Путину.

"Звонок еще не означает, что вам кто-то звонил. У вас есть выбор, поднимать или не поднимать трубку. Вы можете сбросить вызов или молчать. Если один из собеседников молчит — это уже не общение", — посмеялся с Пескова Великий.

Напомним, звезда "Квартала" показался с любимой. А также "кварталовцы" пошутили, кто действительно помог Трампу победить на выборах в США.

Квартал 95 Дональд Трамп Дмитрий Песков Юрий Великий украинские звезды

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

17:31 Зверское убийство на Одесчине — что угрожает подозреваемому

17:24 Украинцев предупредили об опасной погоде — прогноз на завтра

17:22 В Страткоме сделали заявление об ударе по Украине новой ракетой

17:06 В Украине обновили цены на морковь — сколько стоит

16:49 Прикрывались детьми — одесский врач помогала уклонистам

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

16:43 В ЕС объяснили, зачем Путин применил межконтинентальные ракеты

16:41 Залужный сделал заявление о Третьей мировой войне

16:31 Расходы бюджета-2025 — где возьмут деньги на зарплаты и пенсии

Text

16:12 Почему ПВО тяжело сбить российскую ракету Рубеж — мнение эксперта

16:10 Незаконная заготовка дров — на какую суму штрафуют в 2024 году

17:31 Зверское убийство на Одесчине — что угрожает подозреваемому

17:24 Украинцев предупредили об опасной погоде — прогноз на завтра

17:22 В Страткоме сделали заявление об ударе по Украине новой ракетой

17:06 В Украине обновили цены на морковь — сколько стоит

16:49 Прикрывались детьми — одесский врач помогала уклонистам

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

16:43 В ЕС объяснили, зачем Путин применил межконтинентальные ракеты

16:41 Залужный сделал заявление о Третьей мировой войне

16:31 Расходы бюджета-2025 — где возьмут деньги на зарплаты и пенсии

16:10 Незаконная заготовка дров — на какую суму штрафуют в 2024 году

16:05 Google добавила украинский язык в Gemini — как настроить

06:40 Золото начало дешеветь — цены в ломбардах в ноябре

20 ноября 2024

06:40 Цены на латунь растут — стоимость 1 кг лома в ноябре

06:30 В Украине снова упали цены на сою — стоимость зерновых в ноябре

19 ноября 2024

23:01 1000 дней войны — сколько территории Украины оккупировала РФ

Новость с фото

22:27 1000 дней большой войны с РФ — цена для Украины и прогнозы

21:37 Кровавые деньги — как РФ могла бы потратить средства вместо войны

Эксклюзив

21:17 Львов 1000 дней в войне — цифры и факты помощи Украине

20:03 Выжить вопреки всему — как изменились одесситы за время войны

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

Новость с видео

20:01 Как изменились цены на жизнь во время войны

Эксклюзив

17:37 Тысяча дней войны — дорога жизни из Мариуполя в Одессу

Text

16:12 Почему ПВО тяжело сбить российскую ракету Рубеж — мнение эксперта

Text

13:32 Нардеп Фрис объяснил функционал военного омбудсмена

Text

13:08 Удар 50-тонной ракетой по Днепру — эфир День.LIVE

Text

11:01 Нардеп сказал, смогут ли аспиранты-заочники получить отсрочку

Text

08:00 Приказ Трампа остановит Путина — эфир Ранок.LIVE

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

Text

00:04 США могли знать о возможных ударах по посольствам, — нардеп

20 ноября 2024
Text

22:02 Нардеп объяснил, почему США закрыли свое посольство в Киеве

Text

18:34 Нагорняк сообщил, на каком этапе работы на объектах Укрэнерго

Text

17:54 Российская ИПСО или реальная угроза удара — эфир Вечір.LIVE

Text

13:28 Экономист назвал сумму, которой не хватает госбюджету на 2025 год

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

8 ноября 2024

02:49 Си Цзиньпин сделал Трампу предупреждение — о чем они говорили

18 ноября 2024

15:40 Что для водителей означает новый знак — белые круги на дороге

8 ноября 2024

08:38 "Тысяча Зеленского" — как получить деньги пенсионерам

11 ноября 2024

20:00 Что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Змеи 2025

9 ноября 2024

18:12 Глава МСЭК Крупа объяснила, почему в ее доме было столько денег

11 ноября 2024

00:30 Проверки ТЦК в заведениях могут участиться — что на это указывает

08:13 Шовковского могут уволить — кто возглавит Динамо