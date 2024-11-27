Скандал с Квартал 95 - поклонники Артема Пивоварова "смешали с грязью" юмористов

Фрагмент из видео студии "Квартал 95". Фото: скриншот Facebook

В сеть попал короткий ролик, на кадрах которого актеры студии " Квартал 95 " пародируют исполнение песни Артема Пивоварова и Нади Дорофеевой "Думи". Музыкант отреагировал на высмеивание его творчества.

Видео Пивоваров опубликовал на своей странице в Facebook.

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На опубликованных кадрах актеры студии "Квартал 95" Владимир Шумко, Валентин Михиенко, Анастасия Оруджева, Юрий Ткач и Ирина Гатун перепевают песню Артема Пивоварова "Думы".

Сам певец отрицательно отреагировал на пародию. Музыкант считает, что делать пародию на песню, написанную на основе стихотворения Тараса Шевченко неуместно. Артист поинтересовался мнением своих поклонников.

"Как вам такие шутки?", — написал Пивоваров.

Фаны музыканта вступились за него и осудили поступок "кварталовцев".

"Пивоваров душу вкладывает, когда исполняет эту песню. А они глумятся, не хватает слов".

"Нечего говорить, стыд и отвращение".

"В очередной раз пробили дно".

"Очередное дно. Взрослые люди, а ума мало".

"Пр*дурки, разве это песня для шуток. Совсем ум потеряли".

Комментарии под публикацией Артема Пивоварова. Фото: скриншот Facebook

Комментарии под публикацией Артема Пивоварова. Фото: скриншот Facebook

Напомним, звезда "Квартала" показался с любимой. А также "кварталовцы" пошутили, кто действительно помог Трампу победить на выборах в США.