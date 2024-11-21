Венсан Кассель показав світові вагітну обраницю

Венсан Кассель і Нара Баптіста. Фото: Instagram.com/narahbaptista

Французький актор Венсан Кассель, відомий ролями у фільмах "Чорний лебідь" та "Незворотність", скоро знову стане татом. Його 28-річна кохана, бразильська модель Нара Баптіста, чекає на їх першу спільну дитину. Вони рідко виходять у світ, але цього разу вирішили зробити виключення.

Фото з їх виходу на публіку поділилась Баптіста у своєму Instagram.

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Пара з’явилася разом на червоній доріжці прем'єри фільму "Сент-Екзюпері", де Кассель зіграв головну роль.

Актор вибрав стильний і водночас невимушений образ: бежевий плащ, молочну водолазку та кардиган, які він поєднав із мішкуватими джинсами.

Нара також виглядала бездоганно. Вона обрала чорну мінісукню з білим комірцем, що підкреслила її витончену фігуру. Її темне волосся було зібране у строгу зачіску, а на ногах — туфлі на невисоких підборах.

Пара виглядала стильно на заході. Фото: Instagram.com/narahbaptista

Відзначимо, що дитина від Нари стане четвертою для 57-річного актора. Раніше у шлюбі з Монікою Беллуччі він став батьком двох доньок – Деви та Леоні. А з другою дружиною, Тіною Кунакі, у Венсана народилася дівчинка, на ім'я Амазонія.

В той час як для Нари це буде перша дитина. Їхні стосунки з Касселем стали відомі близько року тому, невдовзі після того, як актор у квітні 2023 року офіційно розлучився з Тіною Кунакі. Хоча пара ще не оформила шлюб, вони не приховують своїх почуттів і відкрито діляться моментами свого спільного життя.

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