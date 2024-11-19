Кохана Венсана Касселя блиснула розкішною фігурою в білизні

Венсан Кассель з Нарою Баптистою. Фото: Instagram.com/narahbaptista

Бразильська модель Нара Баптіста, яка значно молодша за свого 57-річного коханого Венсана Касселя, знаходиться у самому розквіті вагітності та виглядає просто розкішно. Її сторіс в Instagram не залишають шанувальників байдужими: кожна нова публікація викликає хвилю обговорень і компліментів.

Нещодавно Нара поділилася відео, де з легкістю танцює з округлим животиком.

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Модель вирішила зробити сміливий крок і опублікувала фотографії у спідній білизні. У кадрі модель позує у тоненьких трусиках та невеличкому топі, який лише підкреслює її природну красу та жіночність. Її шкіра сяє, а обличчя випромінює щастя — справжнє втілення гармонії та впевненості.

Вагітна дівчина Венсана Касселя. Фото: Instagram.com/narahbaptista

Шанувальники моделі не могли не помітити, що навіть під час вагітності Нара залишилася у чудовій формі. Судячи з усього, зайва вага її не турбує, і вона буквально насолоджується цим періодом життя.

Нагадаємо, що наприкінці літа Венсан Кассель, якому скоро виповниться 58 років, святкував річницю стосунків із Нара Баптістою. Їхній роман, що спочатку викликав чимало пересудів через велику різницю у віці, сьогодні сприймається як історія щирого кохання.

Нара насолоджується своєю вагітністю. Фото: Instagram.com/narahbaptista

У вересні пара оголосила, що чекає на дитину — для Нари це буде перший малюк, а для Касселя вже четвертий. У актора є дві дорослі доньки від Моніки Белуччі та одна від моделі Тіни Кунакі.

Цікаво, що, попри значний досвід батьківства, Венсан не приховує свого захоплення майбутнім поповненням у родині. За словами близьких до пари джерел, вони обоє перебувають у піднесеному настрої та активно готуються до появи малюка.

Тим часом Нара Баптіста продовжує радувати своїх шанувальників новими фото та відео, на яких демонструє, як можна залишатися впевненою, щасливою та енергійною навіть під час такого особливого періоду життя.

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