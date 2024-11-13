Термін вагітності Меган Фокс

Акторка Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox/

Відома українська співачка Меган Фокс оголосила про четверту вагітність. Інсайдери розкрили, на якому терміні вагітності перебуває зірка.

Про це повідомляє TMZ.

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Вагітність Меган Фокс

За інсайдерською інформацією, Меган Фокс перебуває на четвертому-п'ятому місяці вагітності. Таким чином, первісток Меган та її коханого, репера Machine Gun Kelly має з'явитися на світ у березні 2025 року.

Джерела також повідомляють, що пара знає стать дитини, але поки що тримає це в таємниці.

Фокс має трьох дітей від колишнього чоловіка, Брайана Остіна Гріна: 11-річну Ноа, 9-річну Бодх та 7-річного Джеррі. Репер Machine Gun Kelly, також має 15-річну доньку Кейсі від попередніх стосунків з Еммою Кеннон.

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