Термін вагітності Меган Фокс

Інсайдери розповіли, коли з'явиться на світ малюк Меган Фокс
Відома українська співачка Меган Фокс оголосила про четверту вагітність. Інсайдери розкрили, на якому терміні вагітності перебуває зірка.
Про це повідомляє TMZ.
Вагітність Меган Фокс
За інсайдерською інформацією, Меган Фокс перебуває на четвертому-п'ятому місяці вагітності. Таким чином, первісток Меган та її коханого, репера Machine Gun Kelly має з'явитися на світ у березні 2025 року.
Джерела також повідомляють, що пара знає стать дитини, але поки що тримає це в таємниці.
Фокс має трьох дітей від колишнього чоловіка, Брайана Остіна Гріна: 11-річну Ноа, 9-річну Бодх та 7-річного Джеррі. Репер Machine Gun Kelly, також має 15-річну доньку Кейсі від попередніх стосунків з Еммою Кеннон.
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