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Меган Фокс оголосила про четверту вагітність — фото

12 листопада 2024 10:49
Юлія Хівренко - редактор
Юлія Хівренко
редактор
Меган Фокс в очікуванні четвертої дитини — що відомо
Меган Фокс. Фото: скриншот відео
Юлія Хівренко - редактор
Юлія Хівренко
редактор

Американська актриса та модель Меган Фокс очікує на появу четвертої дитини. Вона вже офіційно поділилась цією радісною новиною зі своїми фанатами й зробила це у досить незвичний спосіб.

Меган Фокс оголосила про вагітність у своєму Instagram, але перед цим видалила всі попередні дописи зі сторінки.

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Вагітна Меган Фокс показала свій животик 

На одному зі знімків Меган постала на колінах, покрита густою чорною рідиною, що виглядала як фарба або навіть нафтовий струмінь. Її розпущене волосся та яскравий макіяж додали образу загадковості, а рука акторки ніжно підкреслила її округлий живіт, натякаючи на вагітність.

Цей сміливий та драматичний образ супроводжувався підписом: "Нічого ніколи не зникає. Ласкаво просимо назад".

Меган Фокс оголосила про четверту вагітність — фото - фото 1
Вагітна Меган Фокс. Фото: Instagram.com/meganfox

Другий знімок був більш красномовним — на ньому видно позитивний тест на вагітність, що вже не залишило сумнівів. Цей малюк стане першим спільним для Меган і Колсона.

Меган Фокс оголосила про четверту вагітність — фото - фото 2
Тест на вагітність Меган. Фото: Instagram.com/meganfox

Нагадаємо, що у Меган є троє дітей від попереднього шлюбу з актором Браяном Остіном Гріном: 10-річний Ноа, 9-річний Бодхі та 6-річний Джорні. Новий партнер акторки Колсон Бейкер, більш відомий як репер Machine Gun Kelly, також має 15-річну доньку Кейсі від попередніх стосунків з Еммою Кеннон. 

Рік тому, у 2023-му, Меган вже ділилася особистою історією про втрату вагітності. У своїй поетичній збірці "Красиві хлопці отруйні" вона розповіла про те, як пережила викидень. У той час Меган і Колсон чекали на донечку, і ця втрата стала для них неймовірним випробуванням. 

На церемонії Billboard Music Awards у травні 2022 року Колсон теж натякнув на цю втрату, присвятивши свій виступ Меган і додавши: "Це заради нашого майбутнього малюка".

Раніше ми писали про те, що вагітна зірка "Сватів" прикрасила обкладинку Cosmopolitan.

Також ми повідомляли, що онучка Байдена розчулила мережу несподіваним зізнанням.

знаменитості вагітність акторка Меган Фокс зірки

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