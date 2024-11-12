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Меган Фокс объявила о четвертой беременности — фото

12 ноября 2024 10:49
Юлия Хивренко - редактор
Юлия Хивренко
редактор
Меган Фокс в ожидании четвертого ребенка - что известно
Меган Фокс. Фото: скриншот видео
Юлия Хивренко - редактор
Юлия Хивренко
редактор

Американская актриса и модель Меган Фокс ожидает появления четвертого ребенка. Она уже официально поделилась этой радостной новостью со своими фанатами и сделала это довольно необычным способом.

Меган Фокс объявила о беременности в своем Instagram, но перед этим удалила все предыдущие сообщения со страницы.

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Она оставила лишь несколько новых фото, которые сразу привлекли внимание ее поклонников.

Беременная Меган Фокс показала свой животик

На одном из снимков Меган предстала на коленях, покрытая густой черной жидкостью, которая выглядела как краска или даже нефтяная струя. Ее распущенные волосы и яркий макияж придали образу загадочности, а рука актрисы нежно подчеркнула ее округлый живот, намекая на беременность.

Этот смелый и драматический образ сопровождался подписью: "Ничего никогда не исчезает. Добро пожаловать назад".

Меган Фокс объявила о четвертой беременности — фото - фото 1
Беременная Меган Фокс. Фото: Instagram.com/meganfox

Второй снимок был более красноречивым – на нем виден положительный тест на беременность, что уже не оставило сомнений. Этот малыш станет первым общим для Меган и Колсона.

Меган Фокс объявила о четвертой беременности — фото - фото 2
Тест на беременность Меган. Фото: Instagram.com/meganfox

Напомним, что у Меган есть трое детей от предыдущего брака с актером Брайаном Остином Грином: 10-летний Ноа, 9-летний Бодхи и 6-летний Джорни. Новый партнер актрисы Колсон Бейкер, более известный как рэпер Machine Gun Kelly, также имеет 15-летнюю дочь Кейси от предыдущих отношений с Эммой Кэннон.

Год назад, в 2023 году, Меган уже делилась личной историей о потере беременности. В своем поэтическом сборнике "Красивые парни ядовиты" она рассказала о том, как пережила выкидыш. В то время Меган и Колсон ждали дочь, и эта потеря стала для них невероятным испытанием.

На церемонии Billboard Music Awards в мае 2022 года Колсон тоже намекнул на эту потерю, посвятив свое выступление Мегану и добавив: "Это ради нашего будущего малыша".

Ранее мы писали о том, что беременная звезда "Сватов" украсила обложку Cosmopolitan.

Также мы сообщали, что внучка Байдена умиляла сеть неожиданным признанием.

знаменитости беременность актриса Меган Фокс звезды

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