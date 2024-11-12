Меган Фокс в ожидании четвертого ребенка - что известно

Меган Фокс. Фото: скриншот видео

Американская актриса и модель Меган Фокс ожидает появления четвертого ребенка. Она уже официально поделилась этой радостной новостью со своими фанатами и сделала это довольно необычным способом.

Меган Фокс объявила о беременности в своем Instagram, но перед этим удалила все предыдущие сообщения со страницы.

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Беременная Меган Фокс показала свой животик

На одном из снимков Меган предстала на коленях, покрытая густой черной жидкостью, которая выглядела как краска или даже нефтяная струя. Ее распущенные волосы и яркий макияж придали образу загадочности, а рука актрисы нежно подчеркнула ее округлый живот, намекая на беременность.

Этот смелый и драматический образ сопровождался подписью: "Ничего никогда не исчезает. Добро пожаловать назад".

Беременная Меган Фокс. Фото: Instagram.com/meganfox

Второй снимок был более красноречивым – на нем виден положительный тест на беременность, что уже не оставило сомнений. Этот малыш станет первым общим для Меган и Колсона.

Тест на беременность Меган. Фото: Instagram.com/meganfox

Напомним, что у Меган есть трое детей от предыдущего брака с актером Брайаном Остином Грином: 10-летний Ноа, 9-летний Бодхи и 6-летний Джорни. Новый партнер актрисы Колсон Бейкер, более известный как рэпер Machine Gun Kelly, также имеет 15-летнюю дочь Кейси от предыдущих отношений с Эммой Кэннон.

Год назад, в 2023 году, Меган уже делилась личной историей о потере беременности. В своем поэтическом сборнике "Красивые парни ядовиты" она рассказала о том, как пережила выкидыш. В то время Меган и Колсон ждали дочь, и эта потеря стала для них невероятным испытанием.

На церемонии Billboard Music Awards в мае 2022 года Колсон тоже намекнул на эту потерю, посвятив свое выступление Мегану и добавив: "Это ради нашего будущего малыша".

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