Срок беременности Меган Фокс

Актриса Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox/

Известная украинская певица Меган Фокс объявила о четвертой беременности. Инсайдеры раскрыли, на каком сроке беременности находится звезда.

Об этом сообщает TMZ.

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Беременность Меган Фокс

По инсайдерской информации, Меган Фокс находится на четвертом-пятом месяце беременности. Таким образом, первенец Меган и ее любимого, рэпера Machine Gun Kelly должен появиться на свет в марте 2025 года.

Источники также сообщают, что пара знает пол ребенка, но пока держит это в секрете.

Фокс имеет троих детей от бывшего мужа Брайана Остина Грина: 11-летнюю Ноа, 9-летнюю Бодх и 7-летнего Джерри. Рэпер Machine Gun Kelly, также имеет 15-летнюю дочь Кейси от предыдущих отношений с Эммой Кэннон.

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