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Беременная девушка Венсана Касселя удивила фигурой в белье

19 ноября 2024 16:01
Юлия Хивренко - редактор
Юлия Хивренко
редактор
Возлюбленная Венсана Касселя сверкнула роскошной фигурой в белье
Венсан Кассель с Нарой Баптистой. Фото: Instagram.com/narahbaptista
Юлия Хивренко - редактор
Юлия Хивренко
редактор

Бразильская модель Нара Баптиста, значительно моложе своего 57-летнего любимого Венсана Касселя, находится в самом расцвете беременности и выглядит просто роскошно. Ее сторис в Instagram не оставляют поклонников равнодушными: каждая новая публикация вызывает волну обсуждений и комплиментов.

Недавно Нара поделилась видео, где с легкостью танцует с округлым животиком.

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Модель решила сделать смелый шаг и опубликовала фотографии в нижнем белье. В кадре модель позирует в тоненьких трусиках и небольшом топе, только подчеркивающем ее природную красоту и женственность. Ее кожа сияет, а лицо излучает счастье – настоящее воплощение гармонии и уверенности.

Беременная девушка Венсана Касселя удивила фигурой в белье - фото 1
Беременная девочка Венсана Касселя. Фото: Instagram.com/narahbaptista

Фанаты модели не могли не заметить, что даже во время беременности Нара осталась в отличной форме. Судя по всему, лишний вес ее не беспокоит, и она буквально наслаждается этим периодом жизни.

Напомним, что в конце лета Венсан Кассель, которому скоро исполнится 58 лет, отметил годовщину отношений с Нара Баптистой. Их роман, поначалу вызвавший немало кривотолков из-за большой разницы в возрасте, сегодня воспринимается как история искренней любви.

Беременная девушка Венсана Касселя удивила фигурой в белье - фото 2
Нара наслаждается своей беременностью. Фото: Instagram.com/narahbaptista

В сентябре пара объявила, что ждет ребенка — для Нары это будет первый малыш, а для Касселя уже четвертый. У актера есть две взрослые дочери от Моники Белуччи и одна от модели Тины Кунаки.

Интересно, что несмотря на значительный опыт отцовства, Венсан не скрывает своего восхищения будущим пополнением в семье. По словам близких к паре источников, они оба находятся в приподнятом настроении и активно готовятся к появлению малыша.

Между тем, Нара Баптиста продолжает радовать своих поклонников новыми фото и видео, на которых демонстрирует, как можно оставаться уверенной, счастливой и энергичной даже во время такого особого периода жизни.

Раньше мы писали о том, что беременная жена Остапчука похвасталась фигурой топлесс.

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