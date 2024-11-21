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Венсан Кассель удивил выходом с беременной любимой — фото

21 ноября 2024 11:25
Юлия Хивренко - редактор
Юлия Хивренко
редактор
Венсан Кассель показал миру беременную избранницу
Венсан Кассель и Нара Баптиста. Фото: Instagram.com/narahbaptista
Юлия Хивренко - редактор
Юлия Хивренко
редактор

Французский актер Венсан Кассель, известный ролями в фильмах "Черный лебедь" и "Необратимость", скоро снова станет папой. Его 28-летняя любимая, бразильская модель Нара Баптиста, ждет их первого совместного ребенка. Они редко выходят в свет, но в этот раз решили сделать исключение.

Фото с их выхода на публику поделилась Баптиста в своем Instagram.

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Пара появилась вместе на красной дорожке премьеры фильма "Сент-Экзюпери", где Кассель сыграл главную роль.

Актер выбрал стильный и вместе с тем непринужденный образ: бежевый плащ, молочную водолазку и кардиган, которые он соединил с мешковатыми джинсами.

Нара тоже выглядела безупречно. Она выбрала черное мини-платье с белым воротничком, что подчеркнуло ее утонченную фигуру. Ее темные волосы были собраны в строгую прическу, а на ногах — туфли на невысоких каблуках.

Венсан Кассель удивил выходом с беременной любимой — фото - фото 1
Пара выглядела стильно на закате. Фото: Instagram.com/narahbaptista

Отметим, что ребенок от Нары станет четвертым для 57-летнего актера. Ранее в браке с Моникой Беллуччи он стал отцом двух дочерей — Девы и Леони. А со второй женой, Тиной Кунаки, у Венсана родилась девочка, по имени Амазония.

В то время как для Нары это будет первый ребенок. Их отношения с Касселем стали известны около года назад, вскоре после того, как актер в апреле 2023 официально расстался с Тиной Кунаки. Хотя пара еще не оформила брака, они не скрывают своих чувств и открыто делятся моментами своей совместной жизни.

Ранее мы писали о том, что беременная девушка Венсана Касселя удивила фигурой в белье.

Также мы сообщали, что обнаженная невеста Венсана Касселя шокировала их откровенными домашними фото.

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