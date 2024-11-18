Анна Кошмал здивувала новим фото з відомими акторками

Анна Кошмал. Фото: Instagram.com/smorkovkina

Зірка серіалу "Свати" та улюблениця багатьох українських глядачів Анна Кошмал у свої 30 років вдруге готується стати мамою. Попри вагітність, акторка залишається у вирі творчих подій — активно знімається у кіно, бере участь у виставах та постійно працює над новими проєктами.

У своєму Instagram Анна ділиться не лише моментами свого особистого життя, а й анонсами нових творчих досягнень.

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Анна Кошмал вразили новими образами. Фото: Instagram.com/smorkovkina

Її підписники отримали нагоду побачити нові світлини, на яких акторка постає з округлим животиком. Ці фото випромінюють гармонію та жіночність: Анна також позує у вишуканих сукнях, що підкреслюють її особливий стан та елегантний стиль.

Акторка у привабливій сукні. Фото: Instagram.com/smorkovkina

Нещодавно Кошмал прикрасила обкладинку глянцевого журналу Cosmopolitan, а тепер показала серію нових фото. Цього разу її образи вирізняються жіночністю — Анна позує у сукнях, які підкреслюють її елегантність.

Анні дуже личить вагітність. Фото: Instagram.com/smorkovkina

Також на одній зі світлин акторка зображена разом із колегами Дар’єю Петрожицькою та Анастасією Остреїновою. Разом вони останнім часом працювали над новим сезоном серіалу "Встигнути до 30". Зйомки тривали навіть під час вагітності Анни, і, судячи з усього, проєкт незабаром вже з’явиться на телеекранах.

Остреїнова, Петрожицька і Кошмал. Фото: Instagram.com/smorkovkina

Окрім цього, Анна активно працює над іншими проєктами, інтригуючи свою аудиторію. Таким чином, її Instagram стає не лише майданчиком для анонсів, а й простором для натхнення, де кожне нове фото випромінює тепло та гармонію.

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