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Вагітна Анна Кошмал на нових фото здивувала компанією

18 листопада 2024 14:38
Юлія Хівренко - редактор
Юлія Хівренко
редактор
Анна Кошмал здивувала новим фото з відомими акторками
Анна Кошмал. Фото: Instagram.com/smorkovkina
Юлія Хівренко - редактор
Юлія Хівренко
редактор

Зірка серіалу "Свати" та улюблениця багатьох українських глядачів Анна Кошмал у свої 30 років вдруге готується стати мамою. Попри вагітність, акторка залишається у вирі творчих подій — активно знімається у кіно, бере участь у виставах та постійно працює над новими проєктами. 

У своєму Instagram Анна ділиться не лише моментами свого особистого життя, а й анонсами нових творчих досягнень.

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Нові світлини Анни Кошмал привернули увагу в мережі

Вагітна Анна Кошмал на нових фото здивувала компанією - фото 1
Анна Кошмал вразили новими образами. Фото: Instagram.com/smorkovkina

Її підписники отримали нагоду побачити нові світлини, на яких акторка постає з округлим животиком. Ці фото випромінюють гармонію та жіночність: Анна також позує у вишуканих сукнях, що підкреслюють її особливий стан та елегантний стиль. 

Вагітна Анна Кошмал на нових фото здивувала компанією - фото 2
Акторка у привабливій сукні. Фото: Instagram.com/smorkovkina

Нещодавно Кошмал прикрасила обкладинку глянцевого журналу Cosmopolitan, а тепер показала серію нових фото. Цього разу її образи вирізняються жіночністю — Анна позує у сукнях, які підкреслюють її елегантність. 

Вагітна Анна Кошмал на нових фото здивувала компанією - фото 3
Анні дуже личить вагітність. Фото: Instagram.com/smorkovkina

Також на одній зі світлин акторка зображена разом із колегами Дар’єю Петрожицькою та Анастасією Остреїновою. Разом вони останнім часом працювали над новим сезоном серіалу "Встигнути до 30". Зйомки тривали навіть під час вагітності Анни, і, судячи з усього, проєкт незабаром вже з’явиться на телеекранах. 

Вагітна Анна Кошмал на нових фото здивувала компанією - фото 4
Остреїнова, Петрожицька і Кошмал. Фото: Instagram.com/smorkovkina

Окрім цього, Анна активно працює над іншими проєктами, інтригуючи свою аудиторію. Таким чином, її Instagram стає не лише майданчиком для анонсів, а й простором для натхнення, де кожне нове фото випромінює тепло та гармонію. 

Раніше ми писали про те, що вагітна зірка "Сватів" показала спільне тренування із сином.

Також ми повідомляли, що вагітна зірка серіалу "Свати" показала, як чоловік та син привітали її з днем народження.

знаменитості актори вагітність Анна Кошмал зірки

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