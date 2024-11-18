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Беременная Анна Кошмал на новых фото удивила компанией

18 ноября 2024 14:38
Юлия Хивренко - редактор
Юлия Хивренко
редактор
Анна Кошмал удивила новым фото с известными актрисами
Анна Кошмал. Фото: Instagram.com/smorkovkina
Юлия Хивренко - редактор
Юлия Хивренко
редактор

Звезда сериала "Сваты" и любимица многих украинских зрителей Анна Кошмал в свои 30 лет во второй раз готовится стать мамой. Несмотря на беременность, актриса остается в водовороте творческих событий — активно снимается в кино, участвует в спектаклях и постоянно работает над новыми проектами.

В своем Instagram Анна делится не только моментами своей личной жизни, но и анонсами новых достижений.

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Новые фото Анны Кошмал привлекли внимание в сети

Беременная Анна Кошмал на новых фото удивила компанией - фото 1
Анна Кошмал поразили новыми образами. Фото: Instagram.com/smorkovkina

Ее подписчики получили возможность увидеть новые фотографии, на которых актриса предстает с округлым животиком. Эти фото излучают гармонию и женственность: Анна также позирует в изысканных платьях, подчеркивающих ее особое состояние и стильный стиль.

Беременная Анна Кошмал на новых фото удивила компанией - фото 2
Актриса в привлекательном платье. Фото: Instagram.com/smorkovkina

Недавно Кошмал украсила обложку глянцевого журнала Cosmopolitan, а теперь показала серию новых фото. На этот раз ее образы отличаются женственностью — Анна позирует в платьях, подчеркивающих ее элегантность.

Беременная Анна Кошмал на новых фото удивила компанией - фото 3
Анне очень подходит беременность. Фото: Instagram.com/smorkovkina

Также на одной из фотографий актриса изображена вместе с коллегами Дарьей Петрожицкой и Анастасией Остреиновой. Вместе они последнее время работали над новым сезоном сериала "Успеть до 30". Съемки продолжались даже во время беременности Анны, и, судя по всему, проект уже скоро появится на телеэкранах.

Беременная Анна Кошмал на новых фото удивила компанией - фото 4
Остреиновая, Петрожицкая и Кошмал. Фото: Instagram.com/smorkovkina

Кроме того, Анна активно работает над другими проектами, интригуя свою аудиторию. Таким образом, ее Instagram становится не только площадкой для анонсов, но и простором вдохновения, где каждое новое фото излучает тепло и гармонию.

Ранее мы писали о том, что беременная звезда "Сватов" показала общую тренировку с сыном.

Также мы сообщали, что беременная звезда сериала "Сваты" показала, как мужчина и сын поздравили ее с днем рождения.

 

знаменитости актеры беременность Анна Кошмал звезды

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15:25 Куда обращаться при потере удостоверения УБД — порядок действий

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

15:23 Греция продолжила блокировку своих вод для российских танкеров

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