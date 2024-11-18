Анна Кошмал удивила новым фото с известными актрисами

Анна Кошмал. Фото: Instagram.com/smorkovkina

Звезда сериала "Сваты" и любимица многих украинских зрителей Анна Кошмал в свои 30 лет во второй раз готовится стать мамой. Несмотря на беременность, актриса остается в водовороте творческих событий — активно снимается в кино, участвует в спектаклях и постоянно работает над новыми проектами.

В своем Instagram Анна делится не только моментами своей личной жизни, но и анонсами новых достижений.

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Анна Кошмал поразили новыми образами. Фото: Instagram.com/smorkovkina

Ее подписчики получили возможность увидеть новые фотографии, на которых актриса предстает с округлым животиком. Эти фото излучают гармонию и женственность: Анна также позирует в изысканных платьях, подчеркивающих ее особое состояние и стильный стиль.

Актриса в привлекательном платье. Фото: Instagram.com/smorkovkina

Недавно Кошмал украсила обложку глянцевого журнала Cosmopolitan, а теперь показала серию новых фото. На этот раз ее образы отличаются женственностью — Анна позирует в платьях, подчеркивающих ее элегантность.

Анне очень подходит беременность. Фото: Instagram.com/smorkovkina

Также на одной из фотографий актриса изображена вместе с коллегами Дарьей Петрожицкой и Анастасией Остреиновой. Вместе они последнее время работали над новым сезоном сериала "Успеть до 30". Съемки продолжались даже во время беременности Анны, и, судя по всему, проект уже скоро появится на телеэкранах.

Остреиновая, Петрожицкая и Кошмал. Фото: Instagram.com/smorkovkina

Кроме того, Анна активно работает над другими проектами, интригуя свою аудиторию. Таким образом, ее Instagram становится не только площадкой для анонсов, но и простором вдохновения, где каждое новое фото излучает тепло и гармонию.

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