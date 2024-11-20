Розкішна квартира Софії Ротару у Москві — деталі продажу та фото

В мережу злили фото розкішної квартири Софії Ротару в Москві
Українська співачка Софія Ротару, яка нещодавно вперше за довгий час відвідала Київ, зіштовхнулася з труднощами у продажу своєї елітної квартири в Москві. Житло розташоване на Зоологічній вулиці, поряд із Московським зоопарком.
Фото квартири з'явились у Telegram-каналі SHOT.
Який має вигляд нерухомість Ротару у Москві
Площа квартири становить 122 квадратні метри, і вона була подарована Ротару колишнім мером Москви Юрієм Лужковим. Попри те, що квартира має чудове місце розташування та сучасний вигляд, знайти покупця на неї поки що не вдалося.
Наразі вартість квартири складає 65 мільйонів рублів (приблизно 26 мільйонів гривень), хоча ще місяць тому ціна була на 5 мільйонів вищою. Кожного дня її оглядають кілька потенційних покупців, але угода поки що не відбулася.
Представники співачки кажуть, що поступатися в ціні надалі не планують, адже знижка вже була зроблена.
Квартира має просторий зал, стильну кухню, дві затишні спальні та два санвузли. Фотографії житла показують сучасний інтер'єр, який може стати мрією для багатьох.
Однак, здається, покупців відлякує не тільки ціна, а й загальна ситуація на ринку нерухомості.
Куди зникла Ротару після початку війни
З початку повномасштабної війни в Україні Софія Ротару рідко з’являється у соцмережах. Відомо, що артистка намагається триматися якомога далі від публічності, хоча іноді ділиться архівними фото та відео.
Також співачка зрідка реагує на події в Україні, зокрема публікує Stories про наслідки ракетних обстрілів або вітає українців зі святами. Де вона зараз живе — залишається загадкою.
Раніше ми писали про те, що онучка Ротару показала розкішний відпочинок з мамою у Римі.
Також ми повідомляли, що Софія Ротару може повернутися на сцену з концертами.
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