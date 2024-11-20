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В мережу злили фото розкішної квартири Софії Ротару в Москві

20 листопада 2024 16:00
Юлія Хівренко - редактор
Юлія Хівренко
редактор
Розкішна квартира Софії Ротару у Москві — деталі продажу та фото
Софія Ротару. Фото: Instagram.com/sofiarotaru.official
Юлія Хівренко - редактор
Юлія Хівренко
редактор

Українська співачка Софія Ротару, яка нещодавно вперше за довгий час відвідала Київ, зіштовхнулася з труднощами у продажу своєї елітної квартири в Москві. Житло розташоване на Зоологічній вулиці, поряд із Московським зоопарком.

Фото квартири з'явились у Telegram-каналі SHOT.

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Площа квартири становить 122 квадратні метри, і вона була подарована Ротару колишнім мером Москви Юрієм Лужковим. Попри те, що квартира має чудове місце розташування та сучасний вигляд, знайти покупця на неї поки що не вдалося.

В мережу злили фото розкішної квартири Софії Ротару в Москві - фото 1
Ротару продає квартиру в Москві. Фото: Telegram-канал SHOT

Наразі вартість квартири складає 65 мільйонів рублів (приблизно 26 мільйонів гривень), хоча ще місяць тому ціна була на 5 мільйонів вищою. Кожного дня її оглядають кілька потенційних покупців, але угода поки що не відбулася.

В мережу злили фото розкішної квартири Софії Ротару в Москві - фото 2
Квартира досить простора. Фото: Telegram-канал SHOT

Представники співачки кажуть, що поступатися в ціні надалі не планують, адже знижка вже була зроблена.

В мережу злили фото розкішної квартири Софії Ротару в Москві - фото 3
Квартира обставлена дорогими меблями. Фото: Telegram-канал SHOT

Квартира має просторий зал, стильну кухню, дві затишні спальні та два санвузли. Фотографії житла показують сучасний інтер'єр, який може стати мрією для багатьох.

В мережу злили фото розкішної квартири Софії Ротару в Москві - фото 4
Ванна кімната має звичайний вигляд. Фото: Telegram-канал SHOT

Однак, здається, покупців відлякує не тільки ціна, а й загальна ситуація на ринку нерухомості.

В мережу злили фото розкішної квартири Софії Ротару в Москві - фото 5
Покупця на квартиру досі не знайдено. Фото: Telegram-канал SHOT

Куди зникла Ротару після початку війни

З початку повномасштабної війни в Україні Софія Ротару рідко з’являється у соцмережах. Відомо, що артистка намагається триматися якомога далі від публічності, хоча іноді ділиться архівними фото та відео. 

Також співачка зрідка реагує на події в Україні, зокрема публікує Stories про наслідки ракетних обстрілів або вітає українців зі святами. Де вона зараз живе — залишається загадкою.

Раніше ми писали про те, що онучка Ротару показала розкішний відпочинок з мамою у Римі.

Також ми повідомляли, що Софія Ротару може повернутися на сцену з концертами.

Софія Ротару нерухомість знаменитості Москва зірки

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