Розкішна квартира Софії Ротару у Москві — деталі продажу та фото

Софія Ротару. Фото: Instagram.com/sofiarotaru.official

Українська співачка Софія Ротару, яка нещодавно вперше за довгий час відвідала Київ, зіштовхнулася з труднощами у продажу своєї елітної квартири в Москві. Житло розташоване на Зоологічній вулиці, поряд із Московським зоопарком.

Фото квартири з'явились у Telegram-каналі SHOT.

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Площа квартири становить 122 квадратні метри, і вона була подарована Ротару колишнім мером Москви Юрієм Лужковим. Попри те, що квартира має чудове місце розташування та сучасний вигляд, знайти покупця на неї поки що не вдалося.

Ротару продає квартиру в Москві. Фото: Telegram-канал SHOT

Наразі вартість квартири складає 65 мільйонів рублів (приблизно 26 мільйонів гривень), хоча ще місяць тому ціна була на 5 мільйонів вищою. Кожного дня її оглядають кілька потенційних покупців, але угода поки що не відбулася.

Квартира досить простора. Фото: Telegram-канал SHOT

Представники співачки кажуть, що поступатися в ціні надалі не планують, адже знижка вже була зроблена.

Квартира обставлена дорогими меблями. Фото: Telegram-канал SHOT

Квартира має просторий зал, стильну кухню, дві затишні спальні та два санвузли. Фотографії житла показують сучасний інтер'єр, який може стати мрією для багатьох.

Ванна кімната має звичайний вигляд. Фото: Telegram-канал SHOT

Однак, здається, покупців відлякує не тільки ціна, а й загальна ситуація на ринку нерухомості.

Покупця на квартиру досі не знайдено. Фото: Telegram-канал SHOT

Куди зникла Ротару після початку війни

З початку повномасштабної війни в Україні Софія Ротару рідко з’являється у соцмережах. Відомо, що артистка намагається триматися якомога далі від публічності, хоча іноді ділиться архівними фото та відео.

Також співачка зрідка реагує на події в Україні, зокрема публікує Stories про наслідки ракетних обстрілів або вітає українців зі святами. Де вона зараз живе — залишається загадкою.

Раніше ми писали про те, що онучка Ротару показала розкішний відпочинок з мамою у Римі.

Також ми повідомляли, що Софія Ротару може повернутися на сцену з концертами.