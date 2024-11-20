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В сеть слили фото роскошной квартиры Софии Ротару в Москве

20 ноября 2024 16:00
Юлия Хивренко - редактор
Юлия Хивренко
редактор
Роскошная квартира Софии Ротару в Москве.
София Ротару. Фото: Instagram.com/sofiarotaru.official
Юлия Хивренко - редактор
Юлия Хивренко
редактор

Украинская певица София Ротару, недавно впервые за долгое время посетившая Киев, столкнулась с трудностями в продаже своей элитной квартиры в Москве. Жилье расположено на Зоологической улице, рядом с Московским зоопарком.

Фото квартиры появились в Telegram-канале SHOT.

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Площадь квартиры составляет 122 квадратных метра, и она была подарена Ротару бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым. Несмотря на то, что квартира имеет отличное месторасположение и современный вид, найти покупателя на нее пока не удалось.

В сеть слили фото роскошной квартиры Софии Ротару в Москве - фото 1
Ротару продает квартиру в Москве. Фото: Telegram-канал SHOT

Сейчас стоимость квартиры составляет 65 миллионов рублей (около 26 миллионов гривен), хотя еще месяц назад цена была на 5 миллионов выше. Ежедневно ее осматривают несколько потенциальных покупателей, но сделка пока не состоялась.

В сеть слили фото роскошной квартиры Софии Ротару в Москве - фото 2
Квартира достаточно просторная. Фото: Telegram-канал SHOT

Представители певицы говорят, что уступать в цене не планируют, ведь скидка уже была сделана.

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Квартира обставлена дорогой мебелью. Фото: Telegram-канал SHOT

Квартира имеет просторный зал, стильную кухню, две уютные спальни и два санузла. Фото жилья показывают современный интерьер, который может стать мечтой для многих.

В сеть слили фото роскошной квартиры Софии Ротару в Москве - фото 4
Ванная комната выглядит обычно. Фото: Telegram-канал SHOT

Однако, похоже, покупателей отпугивает не только цена, но и общая ситуация на рынке недвижимости.

В сеть слили фото роскошной квартиры Софии Ротару в Москве - фото 5
Покупатель на квартиру до сих пор не найден. Фото: Telegram-канал SHOT

Куда исчезла Ротару после начала войны

С начала полномасштабной войны в Украине София Ротару редко появляется в соцсетях. Известно, что артистка пытается держаться вдали от публичности, хотя иногда делится архивными фото и видео.

Также певица изредка реагирует на события в Украине, в частности, публикует Stories о последствиях ракетных обстрелов или поздравляет украинцев с праздниками. Где она сейчас живет – остается загадкой.

Раньше мы писали о том, что внучка Ротару показала роскошный отдых с мамой в Риме.

Также мы сообщали, что София Ротару может вернуться на сцену с концертами.

София Ротару недвижимость знаменитости Москва звезды

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