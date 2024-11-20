Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Зірки arrow Улюблена онучка Трампа — що відомо про 17-річну Кай arrow

Улюблена онучка Трампа — що відомо про 17-річну Кай

20 листопада 2024 23:30
Діана Нікітіна - Редактор
Діана Нікітіна
Редактор
Кай Медісон Трамп — що треба знати про улюблену онучку президента США
Кай Медісон Трамп. Фото: instagram.com/kaitrumpgolfer
Діана Нікітіна - Редактор
Діана Нікітіна
Редактор

Новообраний президент США Дональд Трамп має п'ятеро дітей та 10 онуків. Але головною улюбленицею політика вважають саме Каю Трамп.

Редакція Новини.LIVE розповідає, чим відома старша онучка американського президента. 

Читайте також:

Що відомо про Каю Трамп

17-річна Кай Медісон Трамп — старша донька Дональда-Трампа молодшого та його колишньої дружини Ванесси Гейден. Окрім дівчинки, подружжя виховує ще чотирьох дітей — синів Дональда, Трістана, Спенсера і доньку Хлою.

Родина Трампів та Ілон Маск
Родина Трампів та Ілон Маск. Фото: instagram.com/kaitrumpgolfer

Попри те, що Кай виросла у дуже відомій родині, сама дівчина не дуже прагне до публічності. Час від часу онучка президента ділиться публікаціями у своїх соцмережах. 

Здебільшого у блозі 17-річної спадкоємиці Трампа-молодшого можна побачити її тренування з гольфу. Кай, як і її знаменитий дідусь, дуже любить цей вид спорту та навіть прагне стати професійною гольфісткою.

Кай Трамп
Кай Трамп. Фото: instagram.com/kaitrumpgolfer

Майже увесь свій час дівчина проводить на полі та відточує навички, тож за її плечима вже чимало нагород на різноманітних турнірах.

Маленька Кай з дідусем Дональдом Трампом
Маленька Кай з дідусем Дональдом Трампом. Фото: instagram.com/kaitrumpgolfer

Колись Кай навіть кинула виклик своєму дідусю на полі, а також зіграла із зіркою гольфу Брайсоном Дешамбо.

Дональд Трамп з онучкою
Дональд Трамп з онучкою. Фото: instagram.com/kaitrumpgolfer

На сторінках знаменитості майже не побачиш світлин з гучних вечірок та гламурного життя. Лише зрідка Трамп ділиться чимось окрім свого спортивного захоплення. 

Кай Трамп біля свого авто Tesla Cybertruck
Кай Трамп біля свого авто Tesla Cybertruck. Фото: instagram.com/kaitrumpgolfer

Як онучка Трампа підтримала його на виборах

Під час першого президентського терміну Дональда Трампа його онучка почала з'являтися поруч із ним на публічних заходах. Зокрема, Кай підтримала дідуся на інавгурації 2017 року. 

Дональд Трамп та його онучка Кай
Дональд Трамп та його онучка Кай. Фото: instagram.com/kaitrumpgolfer

2024 року Кай також привернула особливу увагу своєю появою на Національному з'їзді Республіканської партії. Дівчина виступила із промовою на підтримку Трампа на виборах. 

Враховуючи досить стримане публічне життя спадкоємниці, її поява стала великою несподіванкою для багатьох.

Кай Трамп на Національному з'їзді Республіканської партії
Кай Трамп на Національному з'їзді Республіканської партії. Фото: instagram.com/kaitrumpgolfer

У своїй промові Кай розповіла про Трампа-старшого, як про "звичайного люблячого дідуся", який підтримує свою родину та завжди цікавиться успіхами онуків. 

Також 17-річна знаменитість відреагувала на замах на Трампа під час передвиборчої кампанії. Кай заявила, що пишається стійкістю дідуся та вважає його своїм джерелом натхнення.

Дональд Трамп з онуками
Дональд Трамп з онуками. Фото:  instagram.com/kaitrumpgolfer

Дівчина зізнається, що їй важко чути негативну критику в бік близької людини. Вона впевнена, що людям просто необхідно краще пізнати Дональда як особистість.

Після також потужної підтримки у мережі стали обговорювати те, що Кай — улюблениця свого відомого дідуся. Хоча раніше "улюбленою дитиною Трампа" називали його доньку Іванку.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які 10 традицій Білого дому порушила Меланія Трамп.

Також у мережі дружина Дональда Трампа пригадали старий різдвяний скандал.

США діти Дональд Трамп родина закордонні зірки

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

00:04 США могли знати про можливі удари по посольствах, — нардеп

20 листопада 2024

23:42 ЄС вимагає від Польщі змінити правила оренди житла — що відомо

23:22 На Курщині десантники ЗСУ взяли у полон 26 російських бійців

22:57 У Києві у ДТП загинув викладач такмеду із США

22:34 Зрадники втратять нагороди — Зеленський підписав закон

22:30 Мешканець Одещини зробив білий квиток за 3 тисячі — вирок суду

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

Text

22:02 Нардеп пояснив, чому США закрили своє посольство у Києві

21:39 Зеленський зустрівся із директоркою Світового банку Анною Б’єрде

21:31 Відключення світла в Одесі — графіки та прогнози на четвер

21:15 США повідомили, коли відновлять роботу посольства у Києві

23:42 ЄС вимагає від Польщі змінити правила оренди житла — що відомо

23:22 На Курщині десантники ЗСУ взяли у полон 26 російських бійців

22:57 У Києві у ДТП загинув викладач такмеду із США

22:34 Зрадники втратять нагороди — Зеленський підписав закон

22:30 Мешканець Одещини зробив білий квиток за 3 тисячі — вирок суду

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

21:39 Зеленський зустрівся із директоркою Світового банку Анною Б’єрде

21:31 Відключення світла в Одесі — графіки та прогнози на четвер

21:15 США повідомили, коли відновлять роботу посольства у Києві

21:13 У Полтаві учасник АТО перейшов до "ДНР" — що вирішив суд

20:58 Кошти боржників автоматично арештують — деталі законопроєкту

Ексклюзив

18:43 Трамвай життя — реалії сьогодення у воєнному Миколаєві

06:40 Ціни на латунь зростають — вартість 1 кг брухту у листопаді

06:30 В Україні знову впали ціни на сою — вартість зернових у листопаді

19 листопада 2024

23:01 1000 днів війни — скільки території України окуповано та що далі

Новина з фото

22:27 1000 днів великої війни з РФ — ціна для України та прогнози

21:37 Криваві гроші — як РФ могла б витратити кошти замість війни

Ексклюзив

21:17 Львів 1000 днів у війні — цифри і факти допомоги Україні

20:03 Вижити попри все — як змінилися одесити за час війни

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

Новина з відео

20:01 Як змінилися ціни на життя під час війни

Ексклюзив

17:37 Тисяча днів війни — дорога життя з Маріуполя до Одеси

Text

00:04 США могли знати про можливі удари по посольствах, — нардеп

20 листопада 2024
Text

22:02 Нардеп пояснив, чому США закрили своє посольство у Києві

Text

18:34 Нагорняк повідомив, на якому етапі роботи на об'єктах Укренерго

Text

17:54 Російська ІПСО чи реальна загроза удару — ефір Вечір.LIVE

Text

13:28 Економіст назвав суму, якої не вистачає держбюджету на 2025 рік

Text

13:23 Длігач назвав, скільки грошей може отримати Україна у 2025 році

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

Text

13:09 Підвищення зарплат та тарифи на світло, — ефір Остаповець_LIVE

Text

13:01 Нардеп різко висловився про укриття для енергооб'єктів

Text

13:00 Заява США про обстріл та блокпости у Києві — ефір День.LIVE

Text

08:00 Слова Сі про удари по РФ та План Зеленського — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

8 листопада 2024

02:49 Сі Цзіньпін зробив Трампу попередження — про що вони говорили

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

8 листопада 2024

08:38 "Тисяча Зеленського" — як отримати гроші пенсіонерам

11 листопада 2024

20:00 Що обов'язково має бути на новорічному столі на рік Змії 2025

9 листопада 2024

18:12 Голова МСЕК Крупа пояснила, чому в її будинку було стільки грошей

11 листопада 2024

00:30 Перевірки ТЦК у закладах можуть почастішати — що на це вказує

08:13 Шовковського можуть звільнити — хто очолить Динамо