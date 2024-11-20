Кай Медісон Трамп — що треба знати про улюблену онучку президента США

Кай Медісон Трамп. Фото: instagram.com/kaitrumpgolfer

Новообраний президент США Дональд Трамп має п'ятеро дітей та 10 онуків. Але головною улюбленицею політика вважають саме Каю Трамп.

Редакція Новини.LIVE розповідає, чим відома старша онучка американського президента.

Читайте також:

Що відомо про Каю Трамп

17-річна Кай Медісон Трамп — старша донька Дональда-Трампа молодшого та його колишньої дружини Ванесси Гейден. Окрім дівчинки, подружжя виховує ще чотирьох дітей — синів Дональда, Трістана, Спенсера і доньку Хлою.

Родина Трампів та Ілон Маск. Фото: instagram.com/kaitrumpgolfer

Попри те, що Кай виросла у дуже відомій родині, сама дівчина не дуже прагне до публічності. Час від часу онучка президента ділиться публікаціями у своїх соцмережах.

Здебільшого у блозі 17-річної спадкоємиці Трампа-молодшого можна побачити її тренування з гольфу. Кай, як і її знаменитий дідусь, дуже любить цей вид спорту та навіть прагне стати професійною гольфісткою.

Кай Трамп. Фото: instagram.com/kaitrumpgolfer

Майже увесь свій час дівчина проводить на полі та відточує навички, тож за її плечима вже чимало нагород на різноманітних турнірах.

Маленька Кай з дідусем Дональдом Трампом. Фото: instagram.com/kaitrumpgolfer

Колись Кай навіть кинула виклик своєму дідусю на полі, а також зіграла із зіркою гольфу Брайсоном Дешамбо.

Дональд Трамп з онучкою. Фото: instagram.com/kaitrumpgolfer

На сторінках знаменитості майже не побачиш світлин з гучних вечірок та гламурного життя. Лише зрідка Трамп ділиться чимось окрім свого спортивного захоплення.

Кай Трамп біля свого авто Tesla Cybertruck. Фото: instagram.com/kaitrumpgolfer

Як онучка Трампа підтримала його на виборах

Під час першого президентського терміну Дональда Трампа його онучка почала з'являтися поруч із ним на публічних заходах. Зокрема, Кай підтримала дідуся на інавгурації 2017 року.

Дональд Трамп та його онучка Кай. Фото: instagram.com/kaitrumpgolfer

2024 року Кай також привернула особливу увагу своєю появою на Національному з'їзді Республіканської партії. Дівчина виступила із промовою на підтримку Трампа на виборах.

Враховуючи досить стримане публічне життя спадкоємниці, її поява стала великою несподіванкою для багатьох.

Кай Трамп на Національному з'їзді Республіканської партії. Фото: instagram.com/kaitrumpgolfer

У своїй промові Кай розповіла про Трампа-старшого, як про "звичайного люблячого дідуся", який підтримує свою родину та завжди цікавиться успіхами онуків.

Також 17-річна знаменитість відреагувала на замах на Трампа під час передвиборчої кампанії. Кай заявила, що пишається стійкістю дідуся та вважає його своїм джерелом натхнення.

Дональд Трамп з онуками. Фото: instagram.com/kaitrumpgolfer

Дівчина зізнається, що їй важко чути негативну критику в бік близької людини. Вона впевнена, що людям просто необхідно краще пізнати Дональда як особистість.

Після також потужної підтримки у мережі стали обговорювати те, що Кай — улюблениця свого відомого дідуся. Хоча раніше "улюбленою дитиною Трампа" називали його доньку Іванку.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які 10 традицій Білого дому порушила Меланія Трамп.

Також у мережі дружина Дональда Трампа пригадали старий різдвяний скандал.