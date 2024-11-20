Кай Мэдисон Трамп — что нужно знать о любимой внучке президента США

Любимая внучка Трампа — что известно о 17-летней Кай
У новоизбранного президента США Дональда Трампа пять детей и 10 внуков. Но главной любимицей политика считают именно Каю Трамп.
Редакция Новини.LIVE рассказывает, чем известна старшая внучка американского президента.
Что известно о Кае Трамп
17-летняя Кай Мэдисон Трамп — старшая дочь Дональда Трампа-младшего и его бывшей жены Ванессы Хейден. Кроме девочки, супруги воспитывают еще четырех детей — сыновей Дональда, Тристана, Спенсера и дочь Хлою.
Несмотря на то, что Кай выросла в очень известной семье, сама девушка не очень стремится к публичности. Время от времени внучка президента делится публикациями в своих соцсетях.
В основном в блоге 17-летней наследницы Трампа-младшего можно увидеть ее тренировки по гольфу. Кай, как и ее знаменитый дедушка, очень любит этот вид спорта и даже хочет стать профессиональной гольфисткой.
Почти все свое время девушка проводит на поле и оттачивает навыки, так что за ее плечами уже немало наград на различных турнирах.
Когда-то Кай даже бросила вызов своему дедушке на поле, а также сыграла со звездой гольфа Брайсоном Дешамбо.
На страницах знаменитости почти не увидишь фото из громких вечеринок и гламурной жизни. Лишь изредка Трамп делится чем-нибудь кроме своего спортивного увлечения.
Как внучка Трампа поддержала его на выборах
В первый президентский срок Дональда Трампа его внучка начала появляться рядом с ним на публичных мероприятиях. В частности, Кай поддержала дедушку на инаугурации в 2017 году.
В 2024 Кай также привлекла особое внимание своим появлением на Национальном съезде Республиканской партии. Девушка выступила с речью о поддержке Трампа на выборах.
Учитывая довольно сдержанную публичную жизнь наследницы, ее появление стало большой неожиданностью для многих.
В своей речи Кай рассказала о Трампе-старшем, как об "обычном любящем дедушке", который поддерживает свою семью и всегда интересуется успехами внуков.
Также 17-летняя знаменитость отреагировала на покушение на Трампа во время предвыборной кампании. Кай заявила, что гордится стойкостью дедушки и считает его своим источником вдохновения.
Девушка признается, что ей тяжело слышать негативную критику в сторону близкого человека. Она уверена, что людям просто необходимо лучше узнать Дональда как личность.
После мощной поддержки в сети стали обсуждать то, что Кай — любимица своего известного дедушки. Хотя раньше "любимым ребенком Трампа" называли его дочь Иванку.
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