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Любимая внучка Трампа — что известно о 17-летней Кай

20 ноября 2024 23:30
Диана Никитина - Редактор
Диана Никитина
Редактор
Кай Мэдисон Трамп — что нужно знать о любимой внучке президента США
Кай Мэдисон Трамп. Фото: instagram.com/kaitrumpgolfer
Диана Никитина - Редактор
Диана Никитина
Редактор

У новоизбранного президента США Дональда Трампа  пять детей и 10 внуков. Но главной любимицей политика считают именно Каю Трамп.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, чем известна старшая внучка американского президента.

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Что известно о Кае Трамп

17-летняя Кай Мэдисон Трамп — старшая дочь Дональда Трампа-младшего и его бывшей жены Ванессы Хейден. Кроме девочки, супруги воспитывают еще четырех детей — сыновей Дональда, Тристана, Спенсера и дочь Хлою.

Семья Трампов и Илон Маск
Семья Трампов и Илон Маск. Фото: instagram.com/kaitrumpgolfer

Несмотря на то, что Кай выросла в очень известной семье, сама девушка не очень стремится к публичности. Время от времени внучка президента делится публикациями в своих соцсетях.

В основном в блоге 17-летней наследницы Трампа-младшего можно увидеть ее тренировки по гольфу. Кай, как и ее знаменитый дедушка, очень любит этот вид спорта и даже хочет стать профессиональной гольфисткой.

Кай Трамп
Кай Трамп. Фото: instagram.com/kaitrumpgolfer

Почти все свое время девушка проводит на поле и оттачивает навыки, так что за ее плечами уже немало наград на различных турнирах.

Маленькая Кай с дедушкой Дональдом Трампом
Маленькая Кай с дедушкой Дональдом Трампом. Фото: instagram.com/kaitrumpgolfer

Когда-то Кай даже бросила вызов своему дедушке на поле, а также сыграла со звездой гольфа Брайсоном Дешамбо.

Дональд Трамп с внучкой
Дональд Трамп с внучкой. Фото: instagram.com/kaitrumpgolfer

На страницах знаменитости почти не увидишь фото из громких вечеринок и гламурной жизни. Лишь изредка Трамп делится чем-нибудь кроме своего спортивного увлечения.

Кай Трамп возле своего авто Tesla Cybertruck
Кай Трамп возле своего автомобиля Tesla Cybertruck. Фото: instagram.com/kaitrumpgolfer

Как внучка Трампа поддержала его на выборах

В первый президентский срок Дональда Трампа его внучка начала появляться рядом с ним на публичных мероприятиях. В частности, Кай поддержала дедушку на инаугурации в 2017 году.

Дональд Трамп и его внучка Кай
Дональд Трамп и его внучка Кай. Фото: instagram.com/kaitrumpgolfer

В 2024 Кай также привлекла особое внимание своим появлением на Национальном съезде Республиканской партии. Девушка выступила с речью о поддержке Трампа на выборах.

Учитывая довольно сдержанную публичную жизнь наследницы, ее появление стало большой неожиданностью для многих.

Кай Трамп на Национальном съезде Республиканской партии
Кай Трамп на Национальном съезде Республиканской партии. Фото: instagram.com/kaitrumpgolfer

В своей речи Кай рассказала о Трампе-старшем, как об "обычном любящем дедушке", который поддерживает свою семью и всегда интересуется успехами внуков.

Также 17-летняя знаменитость отреагировала на покушение на Трампа во время предвыборной кампании. Кай заявила, что гордится стойкостью дедушки и считает его своим источником вдохновения.

Дональд Трамп с внуками
Дональд Трамп с внуками. Фото: instagram.com/kaitrumpgolfer

Девушка признается, что ей тяжело слышать негативную критику в сторону близкого человека. Она уверена, что людям просто необходимо лучше узнать Дональда как личность.

После мощной поддержки в сети стали обсуждать то, что Кай — любимица своего известного дедушки. Хотя раньше "любимым ребенком Трампа" называли его дочь Иванку.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие 10 традиций Белого дома нарушила Мелания Трамп.

Также в сети жена Дональда Трампа вспомнили старый рождественский скандал.

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