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Учасниця "Холостяка" висловилася про гучний скандал на шоу

25 листопада 2024 09:45
Діана Нікітіна - Редактор
Діана Нікітіна
Редактор
Скандал на Холостяк-13 - учасниця Інна Бєлєнь висловилася про конфлікт
Інна Бєлєнь. Фото: instagram.com/innka_belen
Діана Нікітіна - Редактор
Діана Нікітіна
Редактор

У четвертому епізоді шоу "Холостяк-13" вирували неабиякі пристрасті. Між дівчатами стався перший гучний скандал через поцілунки з Олександром Тереном.

Після ефіру на ситуацію в своєму Instagram відреагувала учасниця проєкту Інна Бєлєнь.

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Конфлікт між дівчатами виник після того, як вони дізналися про поцілунки конкуренток з Олександром. Річ у тім, що холостяк вже встиг поцілуватися із трьома претендентками — Вікторією, Веронікою та Інною. Кожна з дівчат намагалася приховати близькість з Олександром, але все таємне стало явним. 

Однак найбільшу хвилю критики на свою адресу отримала саме Інна, яка поцілувалася із холостяком під час групового побачення. 

У соцмережі волонтерка прокоментувала ситуацію та зізналася, що не очікувала такого напору від конкуренток.

"Бачу багато коментарів на кшталт "Ви знали, куди прийшли". Та, чесно кажучи, ніхто не знав, як саме все відбуватиметься: поцілунки, формат, ситуації… Я не очікувала, що в один день Саша цілується з Вікою, а на наступний — зі мною. І це все завершилось тим, що мене назвали поганою людиною за те, що не розповіла про поцілунок та "брехала в очі", — написала Інна.

Зараз дівчина жалкує лише про те, що все ж таки зізналася дівчатам.

"Мій підхід був простим: не хотіла засмучувати інших дівчат, особливо Юстину. Я знала, що не всі мали навіть можливість поспілкуватися з Олександром, коли між нами вже відбувся поцілунок. Тому я вирішила не ділитися цим. Моя єдина помилка — що взагалі про це сказала", — сказала Інна.

Нагадаємо, раніше Ілона з "Холостяка-13" розповіла, чому у них із Тереном не склалися стосунки. Також ми писали, що кохана пілота Джуса розкритикувала Терена за його вибір.

скандал шоу Холостяк шоу поцілунки Олександр "Терен" Будько

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