Ілона з "Холостяка" зізналася, чому втратила інтерес до Терена

Ілона Мамчур. Фото: Instagram.com/ilonamamchur

Ілона Мамчур, учасниця 13 сезону популярного романтичного шоу "Холостяк", залишила проєкт у третьому випуску. Олександр Терен вирішив попрощатися з дівчиною, пояснивши це тим, що не відчув між ними зв’язку.

У відвертому інтерв’ю РБК-Україна Ілона розповіла про своє враження від Терена і те, як вона прийняла його рішення.

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Перше враження дівчини від Терена

На перших зустрічах Олександр справив на Ілону враження впевненого і сильного чоловіка, що одразу викликало в неї цікавість. Проте, як зізнається сама дівчина, їхнє спілкування було поверхневим, і вона не встигла розгледіти щось особливе.

"Але я вважаю, що перше враження завжди має свій шарм, навіть якщо воно не розкривається повністю", — поділилася Ілона.

У дівчини не склалось з Тереном. Фото: Instagram.com/ilonamamchur

Прощання з Олександром викликало у дівчини змішані емоції. Вона зізналася, що їй було трохи сумно, але водночас з’явилася легкість. Ілона вдячна за цей досвід і впевнена, що все склалося саме так, як мало бути.

"Для мене важлива взаємність, тому я прийняла це рішення спокійно", — зазначила Ілона.

Ілона зізналась, що спочатку відчула симпатію до Терена, але ці емоції з часом зникли. За словами дівчини, обмежене спілкування не дозволило побудувати щось більше. Вона підкреслила, що поважає рішення Олександра і готова рухатися далі.

Ілона не шкодує про свою участь у шоу і вважає цей досвід цінним, навіть якщо їхні дороги з Тереном розійшлися. Вона продовжує навчання на психолога та зосереджується на своїх цілях, не озираючись назад.

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