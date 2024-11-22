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Ілона з "Холостяка" пояснила, чому не склалося з Тереном

22 листопада 2024 15:04
Юлія Хівренко - редактор
Юлія Хівренко
редактор
Ілона з "Холостяка" зізналася, чому втратила інтерес до Терена
Ілона Мамчур. Фото: Instagram.com/ilonamamchur
Юлія Хівренко - редактор
Юлія Хівренко
редактор

Ілона Мамчур, учасниця 13 сезону популярного романтичного шоу "Холостяк", залишила проєкт у третьому випуску. Олександр Терен вирішив попрощатися з дівчиною, пояснивши це тим, що не відчув між ними зв’язку.

У відвертому інтерв’ю РБК-Україна Ілона розповіла про своє враження від Терена і те, як вона прийняла його рішення.

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На перших зустрічах Олександр справив на Ілону враження впевненого і сильного чоловіка, що одразу викликало в неї цікавість. Проте, як зізнається сама дівчина, їхнє спілкування було поверхневим, і вона не встигла розгледіти щось особливе.

"Але я вважаю, що перше враження завжди має свій шарм, навіть якщо воно не розкривається повністю", — поділилася Ілона.

Ілона з "Холостяка" пояснила, чому не склалося з Тереном - фото 1
У дівчини не склалось з Тереном. Фото: Instagram.com/ilonamamchur

Прощання з Олександром викликало у дівчини змішані емоції. Вона зізналася, що їй було трохи сумно, але водночас з’явилася легкість. Ілона вдячна за цей досвід і впевнена, що все склалося саме так, як мало бути.

"Для мене важлива взаємність, тому я прийняла це рішення спокійно", — зазначила Ілона.

Ілона зізналась, що спочатку відчула симпатію до Терена, але ці емоції з часом зникли. За словами дівчини, обмежене спілкування не дозволило побудувати щось більше. Вона підкреслила, що поважає рішення Олександра і готова рухатися далі.

Ілона не шкодує про свою участь у шоу і вважає цей досвід цінним, навіть якщо їхні дороги з Тереном розійшлися. Вона продовжує навчання на психолога та зосереджується на своїх цілях, не озираючись назад.

Раніше ми писали про те, що кохана пілота Джуса розкритикувала вибір "холостяка" Терена.

Також ми повідомляли про те, що учасниця "Холостяка" зізналася, що має інвалідність.

шоу Холостяк знаменитості шоу зірки Олександр "Терен" Будько

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