Меланія Подоляк захейтила нового "Холостяка"

Ветеран та блогер Олександр Терен. Фото: скриншот СТБ

Дівчина загиблого українського льотчика Андрія Пільщикова із позивним Джус Меланія Подоляк прокоментувала вибір Олександра Терена на романтичному реаліті "Холостяк". Дівчину обурило те, що з проєкту пішла Світлана Кирган, яка втратила на війні чоловіка.

Про це Меланія написала на своїй сторінці в соцмережі X.

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Меланія зізналась, що її дуже розчарував 3 епізод шоу "Холостяк 13". Дівчина обурена тим, що Терен не дав Троянду військовій журналістці Світлані Кирган, яка втратила чоловіка на війні. Головний герой реаліті обґрунтував свій вибір тим, що дівчина ще не повністю відпустила минуле та не готова до нових стосунків.

Учасниця "Холостяка" Світлана Кирган. Фото: СТБ

На думку коханої загиблого підлота Джуса, вибір Терена доволі егоїстичний, адже він чекає на підтримку дівчат, коли сам не хоче її давати.

"Трошки підглянула Холостяка. Дуже засмучена. Особливо цікаво, що жінка, яка два роки тому поховала чоловіка "мало погорювала", і взагалі, таке горе тягнути в стосунки не на часі, а дівчинка з травмою ноги — це, значить, їй треба опора, а Холостяк очікує опори перш за все собі. Я думала буде якась солідарність. Розчарована", — написала Меланія.

Пост Меланії Подоляк. Фото: x.com/MelaniePodolyak/

Нагадаємо, стало відомо, хто з учасниць покинув шоу "Холостяк-13" у третьому епізоді. А також ми розповідали про перші поцілунки на проєкті.