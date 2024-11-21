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Возлюбленная пилота Джуса раскритиковала выбор "холостяка" Терена

21 ноября 2024 15:15
Полина Барская - Редактор
Полина Барская
Редактор
Мелания Подоляк захейтила нового "Холостяка"
Ветеран и блогер Александр Терен. Фото: скриншот СТБ
Полина Барская - Редактор
Полина Барская
Редактор

Девушка погибшего украинского летчика Андрея Пильщикова с позывным Джус Мелания Подоляк прокомментировала выбор Александра Терена на романтическом реалити "Холостяк". Девушку возмутило то, что из проекта ушла Светлана Кирган, потерявшая на войне мужа.

Об этом Мелания написала на своей странице в соцсети X.

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Мелания призналась, что ее очень разочаровал 3 эпизода шоу "Холостяк 13". Девушка возмущена тем, что Терен не дал Розу военной журналистке Светлане Кирган, потерявшей мужа на войне. Главный герой реалити обосновал свой выбор тем, что девушка еще не полностью отпустила прошлое и не готова к новым отношениям.

По мнению любимой погибшего подлости Джуса, выбор Терена довольно эгоистичен, ведь он ждет поддержки девушек, когда сам не хочет ее давать.

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Учасница "Холостяка" Светлана Кирган. Фото: СТБ

"Немножко подсмотрела Холостяка. Очень расстроена. Особенно интересно, что женщина, которая два года назад похоронила мужчину "мало погоревала", и вообще, такое горе тянуть в отношения не ко времени, а девочка с травмой ноги — это, значит, ей нужна опора, а Холостяк ожидает опоры прежде всего себе", — написала Мелания.

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Пост Мелании Подоляк. Фото: x.com/MelaniePodolyak/

Напомним, стало известно, кто из участниц покинул шоу "Холостяк-13" в третьем эпизоде. А также мы рассказывали о первых поцелуях на проекте.

шоу Холостяк соцсети отношения украинские звезды война в Украине

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Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

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