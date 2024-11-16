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Тяжка хвороба — учасниця Холостяка зізналася, що має інвалідність

16 листопада 2024 15:00
Діана Нікітіна - Редактор
Діана Нікітіна
Редактор
Учасниця Холостяк-13 зізналася, що має смертельну хворобу - деталі
Анастасія Анісімова. Фото: instagram.com/nastyaanisimova_
Діана Нікітіна - Редактор
Діана Нікітіна
Редактор

Учасниця шоу "Холостяк-13" Анастасія Анісімова зробила відверте зізнання. Під час індивідуального побачення із Олександром Тереном дівчина розповіла, що має серйозні проблеми зі здоров'ям.

Редакція Новини.LIVE розповідає подробиці.

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Олександр та Анастасія вирушили на побачення до сонячної Одеси. Під час побачення дівчина вирішила розповісти холостяку про власну боротьбу.

"У мене є інвалідність. Я постійно приймаю ліки. За законом, у мене друга група. У мене немає гормону стресу. Це звучить класно, але на ділі це страшно. Це тяжка хвороба. У мене хронічна ниркова недостатність, хвороба Аддісона", — розповіла Анастасія.

Анастасія Анісімова
Настя Анісімова. Фото: instagram.com/nastyaanisimova_

Про своє захворювання дівчина дізналася в 11 років. Тривалий час лікарі не могли поставити Анастасії діагноз через те, що ця хвороба зустрічається дуже рідко.

"Я активно почала втрачати вагу, змінився колір шкіри. Мені залишався місяць. Це смертельна хвороба. Тепер я все життя на гормональній терапії. Мені доводиться приймати цей гормон у ліках. Якщо я не буду приймати хоча б місяць, я помру", — поділилася особистим учасниця.

Однак дівчина намагається насолоджуватися життям, незважаючи на труднощі. Анастасія зізналася, що Олександр своїм прикладом також надихає її.

"Мій лікар сказав, що ця хвороба з тобою назавжди. Але, чи будеш ти інвалідом, вирішуєш тільки ти. Тому я інакше почала ставитися до життя і жити на повну. Це одна з причин, чому я захотіла прийти на проєкт, ти мене дуже надихаєш", — сказала холостяку дівчина.

Нагадаємо, стало відомо, хто з учасниць покинув шоу "Холостяк-13" у третьому епізоді.

Також Олександр Терен у новому епізоді поцілувався одразу із двома дівчатами.

шоу Холостяк хвороба шоу Кохання Олександр "Терен" Будько

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