Участница Холостяк-13 призналась, что имеет смертельную болезнь.

Анастасия Анисимова. Фото: instagram.com/nastyaanisimova_

Участница шоу "Холостяк-13" Анастасия Анисимова сделала откровенное признание. Во время индивидуального свидания с Александром Тереном девушка рассказала, что испытывает серьезные проблемы со здоровьем.

Редакция Новини.LIVE рассказывает подробности.

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Александр и Анастасия отправились на свидание в солнечную Одессу. Во время свидания девушка решила рассказать холостяку о собственной борьбе.

"У меня есть инвалидность. Я постоянно принимаю лекарства. По закону, у меня вторая группа. У меня нет гормона стресса. Это звучит классно, но на деле это страшно. Это тяжелая болезнь. У меня хроническая почечная недостаточность, болезнь Аддисона", — рассказала Анастасия.

Настя Анисимова. Фото: instagram.com/nastyaanisimova_

О своем заболевании девушка узнала в 11 лет. Долгое время врачи не могли поставить Анастасии диагноз из-за того, что эта болезнь встречается очень редко.

"Я активно начала терять вес, изменился цвет кожи. Мне оставался месяц. Это смертельная болезнь. Теперь я всю жизнь на гормональной терапии. Мне приходится принимать этот гормон в лекарствах. Если я не буду принимать хотя бы месяц, я умру", — поделилась личным участница.

Однако девушка пытается наслаждаться жизнью, невзирая на трудности. Анастасия призналась, что Александр своим примером тоже вдохновляет ее.

"Мой врач сказал, что эта болезнь с тобой навсегда. Но, будешь ли ты инвалидом, решаешь только ты. Поэтому я иначе начала относиться к жизни и жить на полную. Это одна из причин, почему я захотела прийти на проект, ты меня очень вдохновляешь", — сказала холостяку девушка.

Напомним, стало известно, кто из участниц покинул шоу "Холостяк-13" в третьем эпизоде.

Также Александр Терен в новом эпизоде поцеловался сразу с двумя девушками.