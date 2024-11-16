Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Звезды arrow Тяжелая болезнь — участница Холостяка рассказала об инвалидности arrow

Тяжелая болезнь — участница Холостяка рассказала об инвалидности

16 ноября 2024 15:00
Диана Никитина - Редактор
Диана Никитина
Редактор
Участница Холостяк-13 призналась, что имеет смертельную болезнь.
Анастасия Анисимова. Фото: instagram.com/nastyaanisimova_
Диана Никитина - Редактор
Диана Никитина
Редактор

Участница шоу "Холостяк-13" Анастасия Анисимова сделала откровенное признание. Во время индивидуального свидания с Александром Тереном девушка рассказала, что испытывает серьезные проблемы со здоровьем.

Редакция Новини.LIVE рассказывает подробности.

Читайте также:

Участница "Холостяк-13" рассказала о смертельной болезни

Александр и Анастасия отправились на свидание в солнечную Одессу. Во время свидания девушка решила рассказать холостяку о собственной борьбе.

"У меня есть инвалидность. Я постоянно принимаю лекарства. По закону, у меня вторая группа. У меня нет гормона стресса. Это звучит классно, но на деле это страшно. Это тяжелая болезнь. У меня хроническая почечная недостаточность, болезнь Аддисона", — рассказала Анастасия.

Анастасия Анисимова
Настя Анисимова. Фото: instagram.com/nastyaanisimova_

О своем заболевании девушка узнала в 11 лет. Долгое время врачи не могли поставить Анастасии диагноз из-за того, что эта болезнь встречается очень редко.

"Я активно начала терять вес, изменился цвет кожи. Мне оставался месяц. Это смертельная болезнь. Теперь я всю жизнь на гормональной терапии. Мне приходится принимать этот гормон в лекарствах. Если я не буду принимать хотя бы месяц, я умру", — поделилась личным участница.

Однако девушка пытается наслаждаться жизнью, невзирая на трудности. Анастасия призналась, что Александр своим примером тоже вдохновляет ее.

"Мой врач сказал, что эта болезнь с тобой навсегда. Но, будешь ли ты инвалидом, решаешь только ты. Поэтому я иначе начала относиться к жизни и жить на полную. Это одна из причин, почему я захотела прийти на проект, ты меня очень вдохновляешь", — сказала холостяку девушка.

Напомним, стало известно, кто из участниц покинул шоу "Холостяк-13" в третьем эпизоде.

Также Александр Терен в новом эпизоде поцеловался сразу с двумя девушками.

шоу Холостяк болезнь шоу Любовь Александр "Терен" Будько

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

16:09 Зеленский рассказал об одном из пунктов Плана устойчивости

15:59 В Одессе увеличили финансирование программы "Безопасный город"

15:46 Сборная Украины потерпела второе подряд фиаско в отборе на Евро

15:45 Борис Джонсон раскритиковал звонок Шольца Путину

15:29 В Одессе и области нет водоснабжения — адреса

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

15:25 Во Львове передали авто в рамках акции "Пикапы для ВСУ" — фото

15:25 Мобилизация 160 тысяч человек — в Минобороны раскрыли планы

15:22 Шахта Покровска должна быть под контролем Украины, — Bloomberg

15:15 Запрет на продажу алкоголя — какие ограничения в Украине

15:09 Самый холодный регион — прогноз погоды в Харькове на завтра

16:09 Зеленский рассказал об одном из пунктов Плана устойчивости

15:59 В Одессе увеличили финансирование программы "Безопасный город"

15:46 Сборная Украины потерпела второе подряд фиаско в отборе на Евро

15:45 Борис Джонсон раскритиковал звонок Шольца Путину

15:29 В Одессе и области нет водоснабжения — адреса

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

15:25 Во Львове передали авто в рамках акции "Пикапы для ВСУ" — фото

15:25 Мобилизация 160 тысяч человек — в Минобороны раскрыли планы

15:22 Шахта Покровска должна быть под контролем Украины, — Bloomberg

15:15 Запрет на продажу алкоголя — какие ограничения в Украине

15:09 Самый холодный регион — прогноз погоды в Харькове на завтра

Эксклюзив

12:12 Насколько реальны выборы в Украине в мае — кто может повлиять

06:40 Стоимость латуни в Украине — цены за 1 кг лома в ноябре

Эксклюзив

06:37 Украина без помощи США — успеют ли передать активы РФ

14 ноября 2024

17:43 Новые правила войны — что победа Трампа изменит для Украины

06:03 Цены на недвижимость в ноябре — какая стоимость аренды в Киеве

13 ноября 2024

06:40 Цены на медь в ноябре — стоимость цветных металлов в Украине

06:04 Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

12 ноября 2024

14:18 Больше, чем у депутатов — минимальная пенсия для одесситов

06:40 Цены на чермет в ноябре — сколько стоит металлолом в Украине

06:30 В Украине высокие цены на подсолнечник — стоимость зерна в ноябре

Text

05:44 Выборы в 2025 году проводить опасно — бывший глава ЦИК

15 ноября 2024
Text

23:20 Нардеп заявила, что украинцам продают пустые повестки

Text

20:38 Местная власть не реагировала на жалобы из спецшколы, — юрист

Text

20:13 В ЦИК ответили, ведется ли подготовка к выборам в Украине

Text

20:06 Сколько работников ТЦК не имеют боевого опыта — объяснение

Text

17:53 Работник ТЦК открыл огонь по человеку — эфир Вечір.LIVE

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

Text

13:17 Сколько уклонисты платят дельцам за побег за границу — ГПСУ

Text

13:00 Стрельба возле ТЦК на Закарпатье — эфир День.LIVE

Text

12:43 В ГПСУ ответили, стало ли больше нарушителей границы

Text

12:40 В ВСУ ответили, когда военным ждать демобилизации

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

8 ноября 2024

02:49 Си Цзиньпин сделал Трампу предупреждение — о чем они говорили

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

4 ноября 2024

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

5 ноября 2024

08:02 Сержант запаса подал иск против ТЦК из-за штрафа — что решил суд

06:01 Пенсионеры получат 1 тыс. грн доплаты — кто в списке