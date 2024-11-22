Илона из "Холостяка" призналась, почему потеряла интерес к Терену

Илона Мамчур. Фото: Instagram.com/ilonamamchur

Илона Мамчур, участница 13 сезона популярного романтического шоу "Холостяк", покинула проект в третьем выпуске. Александр Терен решил попрощаться с девушкой, объяснив это тем, что не ощутил между ними связи.

В откровенном интервью РБК-Украина Илона рассказала о своем впечатлении от Терена и о том, как она приняла его решение.

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Первое впечатление девушки от Терена

На первых встречах Александр произвел на Илону впечатление уверенного и сильного мужчины, что сразу вызвало у нее любопытство. Однако, по признанию самой девушки, их общение было поверхностным, и она не успела разглядеть что-то особенное.

"Но я считаю, что первое впечатление всегда имеет свой шарм, даже если оно не раскрывается полностью", — поделилась Илона.

У девушки не сложилось с Тереном. Фото: Instagram.com/ilonamamchur

Прощание с Александром вызвало у девушки смешанные эмоции. Она призналась, что ей было немного грустно, но в то же время появилась легкость. Илона благодарна за этот опыт и уверена, что все сложилось именно так, как должно было быть.

"Для меня важна взаимность, поэтому я приняла это решение спокойно", — отметила Илона.

Илона призналась, что сначала испытала симпатию к Терену, но эти эмоции со временем исчезли. По словам девушки, ограниченное общение не позволило построить больше. Она подчеркнула, что уважает решение Александра и готова двигаться дальше.

Илона не жалеет о своем участии в шоу и считает этот опыт ценным, даже если их дороги с Тереном разошлись. Она продолжает обучение на психолога и сосредотачивается на своих целях, не оглядываясь назад.

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