Емма Антонюк прокоментувала новий сезон "Холостяка"

Українська блогерка Емма Антонюк. Фото: instagram.com/emmocean/

Відома українська журналістка і блогерка Емма Антонюк попри те, що ненавидить формат шоу "Холостяк", цього року слідкує за дівчатами, що намагаються розтопити серце Олександра Терена. Їй сподобалось те, що в реаліті порушили тему інклюзивності у суспільстві.

Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.

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Зірка зізналася, що їй не подобається формат романтичного реаліті через "конкуренцію двадцятьох привабливих жінок за одного чоловіка" та просування ідей патріархату.

Проте за новим "холостяком" Олександром Тереном, який втратив обидві кінцівки на війні, Антонюк слідкує із задоволення. Їй дуже подобається те, у шоу порушують тему інклюзивності та пристосування людей з інвалідністю у суспільстві.

"Я пищала від захвату, коли жінка обговорювала з холостяком свою групу інвалідності. Коли Уляна Пчолкіна говорила з учасницями про секс з людиною з ампутацією. Коли красивий, як весняний світанок, Терен ганяє на моцику і лізе по скелі. Коли тема інвалідності транслюється з повагою і без жалості. Ми (маю на увазі країну і медіа) ставимо таку височезну планку для цього формату у світі, що не помічати це неможливо", — написала журналіст та додала, що цьогорічні учасниці їй подобаються набагато більше за дівчат з минулих сезонів.

Нагадаємо, стало відомо, хто з учасниць покинув шоу "Холостяк-13" у третьому епізоді. А також ми розповідали про перші поцілунки на проєкті.