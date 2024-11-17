Эмма Антонюк прокомментировала новый сезон "Холостяка"

Украинская блоггерша Эмма Антонюк. Фото: instagram.com/emmocean/

Известная украинская журналистка и блоггер Эмма Антонюк, несмотря на то, что ненавидит формат шоу "Холостяк", в этом году следит за девушками, которые пытаються растопить сердце Александра Терена. Ей понравилось, что в реалити подняли тему инклюзивности в обществе.

Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

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Звезда призналась, что ей не нравится формат романтического реалити из-за "конкуренции двадцати привлекательных женщин за одного мужчину" и продвижения идей патриархата.

Однако за новым "холостяком" Александром Тереном, потерявшим обе конечности на войне, Антонюк следит из удовольствия. Ей очень нравится то, что в шоу поднимают тему инклюзивности и приспособления людей с инвалидностью в обществе.

"Я пищала от восторга, когда женщина обсуждала с Холостяком свою группу инвалидности. Когда Ульяна Пчелкина говорила с участницами о сексе с человеком с ампутацией. Когда красивый, как весенний рассвет, Терен гоняет на мочике и лезет по скале. Когда тема инвалидности транслируется с уважением и без жалости. Мы (имею в виду страну и медиа) ставим. такую высоченную планку для этого формата в мире, что не замечать это невозможно", — написала журналист и добавила, что участницы ныне ей нравятся гораздо больше девушек с прошлых сезонов.

Напомним, стало известно, кто из участниц покинул шоу "Холостяк-13" в третьем эпизоде. А также мы рассказывали о первых поцелуях на проекте.