Хто покинув шоу "Холостяк" на четвертому тижні — фото

Головний "Холостяк" країни Олександр Терен. Фото: СТБ

Четвертий випуск шоу "Холостяк" вже був в етері і цьогорічний тиждень дівчата з Олександром Тереном провели в містичних Карпатах. Учасниці ледь не повбивали одна одну через поцілунки з ветераном, а герой вибрав собі ще одну фаворитку.

Редакція Новини.LIVE стежить за подіями в проєкті.

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Ветеран Олександр Терен, головний герой 13-го сезону шоу про кохання "Холостяк", запросив усіх дев'ятьох дівчат у Карпати. Перше побачення в поїздці отримала Вероніка. Вони романтично разом їхали в інклюзивному вагоні "Укрзалізниці".

Вероніка і Олександр Терен в "Холостяк". Фото: СТБ

Терен зізнався, що мріє про багатодітну сім'ю і готовий виховувати п'ятьох дітей. Після щирої бесіди, "холостяк" поцілував дівчину, практично повністю забувши про пестощі з Вікою та Інною минулого тижня.

"Це було дуже хвилююче, але комфортно", — прокоментувала поцілунок Вероніка.

Тим часом в готелі вечерю приготували три учасниці — Настя, Інна та Віка посмажили шашлик й овочі на грилі. Опісля Аліна запросила Олександра у свій номер і подарувала книгу.

Олександр Терен. Фото: СТБ

Натомість інші учасниці не гаяли часу і пересварилися через поцілунки з Олександром. Найбільше захейтили Інну і опісля вона назвала вечір "найгіршим" на проєкті.

Наступного дня на побачення поїхала вже Юстина. Разом з "холостяком" вони каталися на конях. Дівчина розповіла, що з 14 років живе самостійно.

Тим часом ведучий шоу Григорій Решетнік запропонував "влаштувати у кінці тижня просмажку", щоб зменшити напругу в колективі. Водночас конверт із запрошенням на побачення на виліт отримали двоє подруг Ліза та Ксенія. Вони разом з героєм відвідала ферму з козами, де вони доїли тварин і виготовляли сир. Терен так і не зміг визначитись, хто має покинути проєкт і залишив інтригу висіти у повітрі до кінця церемонії.

"Просмажка" на "Холостяк". Фото: СТБ

Під час "просмажки", яку запропонував Решетнік, Олександр дізнався, що Віка приймає антидепресанти і палить цигарки, а тарологиня Анастасія не працює та ще й фінансово залежить від батьків.

На церемонію ветеран виніс 8 троянд. Покинула проєкт — модель Єлизавета Луцюк. Дівчина забезпечує себе сама з 16 років та мріяла зустріти своє кохання. Втім, у Олександра не з'явилось до дівчини теплих почуттів.

Нагадаємо, журналістка Емма Антонюк зізналась, чому вперше шоу "Холостяк" їй сподобалось. Також одна з учасниць реаліті шокувала новиною про інвалідність.