Кто покинул шоу "Холостяк" на четвертой неделе.

Главный "Холостяк" страны Александр Терен. Фото: СТБ

Четвертый выпуск шоу "Холостяк" уже был в эфире и неделю девушки с Александром Тереном провели в мистических Карпатах. Участницы чуть не убили друг друга из-за поцелуев с ветераном, а герой выбрал себе еще одну фаворитку.

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Ветеран Александр Терен, главный герой 13-го сезона шоу о любви "Холостяк", пригласил всех девять девушек в Карпаты. Первое свидание в поездке получила Вероника. Они романтично вместе ехали в инклюзивном вагоне "Укрзалізниці".

Вероника и Александр Терен в "Холостяке". Фото: СТБ

Терен признался, что мечтает о многодетной семье и готов воспитывать пятерых детей. После искренней беседы "холостяк" поцеловал девушку, практически полностью забыв о ласках с Викой и Инной на прошлой неделе.

"Это было очень волнительно, но комфортно", — прокомментировала поцелуй Вероника.

Тем временем в отеле ужин приготовили три участницы — Настя, Инна и Вика пожарили шашлык и овощи на гриле. Затем Алина пригласила Александра в свой номер и подарила книгу.

Александр Терен. Фото: СТБ

В то же время другие участницы не теряли времени и поссорились из-за поцелуев с Александром. Больше всего захейтили Инну и после она назвала вечер "худшим" на проекте.

На следующий день на свидание уже уехала Юстина. Вместе с "холостяком" они катались на конях. Девушка рассказала, что с 14 лет живет самостоятельно.

Тем временем ведущий шоу Григорий Решетник предложил "устроить в конце недели прожарку", чтобы снизить напряжение в коллективе. В то же время конверт с приглашением на свидание на вылет получили две подруги Лиза и Ксения. Они вместе с героем посетили ферму с козами, где доили животных и делали сыр. Терен так и не смог определиться, кто должен покинуть проект и оставил интригу висеть в воздухе до конца церемонии.

"Прожарка" на "Холостяк". Фото: СТБ

Во время "прожарки", которую предложил Решетник, Александр узнал, что Вика принимает антидепрессанты и курит сигареты, а таролог Анастасия не работает, да еще и финансово зависит от родителей.

На церемонию ветеран вынес 8 роз. Покинула проект — модель Елизавета Луцюк. Девушка обеспечивает себя сама с 16 лет и мечтала встретить свою любовь. Впрочем, у Александра не появилось к девушке теплых чувств.

Напомним, журналистка Эмма Антонюк призналась, почему впервые шоу "Холостяк" ей понравилось. Также одна из участниц реалити шокировала новостью об инвалидности.