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Ссоры и поцелуи — как прошел четвертый выпуск "Холостяка"

23 ноября 2024 00:10
Светлана Заболотная - Редактор
Кто покинул шоу "Холостяк" на четвертой неделе.
Главный "Холостяк" страны Александр Терен. Фото: СТБ
Светлана Заболотная - Редактор

Четвертый выпуск шоу "Холостяк" уже был в эфире и неделю девушки с Александром Тереном провели в мистических Карпатах. Участницы чуть не убили друг друга из-за поцелуев с ветераном, а герой выбрал себе еще одну фаворитку.

Редакция Новини.LIVE следит за событиями в проекте.

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Ветеран Александр Терен, главный герой 13-го сезона шоу о любви "Холостяк", пригласил всех девять девушек в Карпаты. Первое свидание в поездке получила Вероника. Они романтично вместе ехали в инклюзивном вагоне "Укрзалізниці".

Холостяк
Вероника и Александр Терен в "Холостяке". Фото: СТБ

Терен признался, что мечтает о многодетной семье и готов воспитывать пятерых детей. После искренней беседы "холостяк" поцеловал девушку, практически полностью забыв о ласках с Викой и Инной на прошлой неделе.

"Это было очень волнительно, но комфортно", — прокомментировала поцелуй Вероника.

Тем временем в отеле ужин приготовили три участницы — Настя, Инна и Вика пожарили шашлык и овощи на гриле. Затем Алина пригласила Александра в свой номер и подарила книгу.

Александр Терен в Холостяк
Александр Терен. Фото: СТБ

В то же время другие участницы не теряли времени и поссорились из-за поцелуев с Александром. Больше всего захейтили Инну и после она назвала вечер "худшим" на проекте.

На следующий день на свидание уже уехала Юстина. Вместе с "холостяком" они катались на конях. Девушка рассказала, что с 14 лет живет самостоятельно.

Тем временем ведущий шоу Григорий Решетник предложил "устроить в конце недели прожарку", чтобы снизить напряжение в коллективе. В то же время конверт с приглашением на свидание на вылет получили две подруги Лиза и Ксения. Они вместе с героем посетили ферму с козами, где доили животных и делали сыр. Терен так и не смог определиться, кто должен покинуть проект и оставил интригу висеть в воздухе до конца церемонии.

Участницы Холостяка
"Прожарка" на "Холостяк". Фото: СТБ

Во время "прожарки", которую предложил Решетник, Александр узнал, что Вика принимает антидепрессанты и курит сигареты, а таролог Анастасия не работает, да еще и финансово зависит от родителей.

На церемонию ветеран вынес 8 роз. Покинула проект — модель Елизавета Луцюк. Девушка обеспечивает себя сама с 16 лет и мечтала встретить свою любовь. Впрочем, у Александра не появилось к девушке теплых чувств.

Напомним, журналистка Эмма Антонюк призналась, почему впервые шоу "Холостяк" ей понравилось. Также одна из участниц реалити шокировала новостью об инвалидности.

шоу Холостяк шоу ветераны любовь Александр "Терен" Будько

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