Скандал на Холостяк-13 – участница Инна Белень высказалась о конфликте

Инна Белень. Фото: instagram.com/innka_belen

В четвертом эпизоде шоу "Холостяк-13" бушевали нешуточные страсти. Между девушками произошел первый громкий скандал из-за поцелуев с Александром Тереном.

После эфира на ситуацию в своем Instagram отреагировала участница проекта Инна Белень.

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Конфликт между девушками возник после того, как они узнали о поцелуях конкуренток с Александром. Дело в том, что холостяк уже успел поцеловаться с тремя претендентками — Викторией, Вероникой и Инной. Каждая из девушек пыталась скрыть близость с Александром, но все тайное стало явным.

Однако самую большую волну критики в свой адрес получила именно Инна, поцеловавшаяся с холостяком во время группового свидания.

В соцсети волонтер прокомментировала ситуацию и призналась, что не ожидала такого напора от конкуренток.

Вижу много комментариев вроде "Вы знали, куда пришли". Но, честно говоря, никто не знал, как все будет происходить: поцелуи, формат, ситуации... Я не ожидала, что в один день Саша целуется с Викой, а на следующий — со мной. И это все завершилось тем, что меня назвали плохим человеком за то, что не рассказала о поцелуе и "врала в глаза", — написала Инна.

Сейчас девушка сожалеет только о том, что все-таки призналась девушкам.

"Мой подход был простым: не хотела огорчать других девушек, особенно Юстину. Я знала, что не все имели даже возможность пообщаться с Александром, когда между нами уже состоялся поцелуй. Поэтому я решила не делиться этим. Моя единственная ошибка — то, что вообще об этом сказала" , — поделилась Инна.

Напомним, ранее Илона из "Холостяка-13" рассказала, почему у них с Тереном не сложились отношения. Также мы писали, что любимая пилота Джуса раскритиковала Терена за его выбор.