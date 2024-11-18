Учасницю "Холостяка" захейтили через зізнання про інвалідність

Анастасія Анісімова. Фото: Instagram.com/nastyaanisimova

Анастасія Анісімова, учасниця популярного шоу "Холостяк" і блогерка з Харкова, розповіла про свій діагноз — хворобу Аддісона, яка стала причиною хейту в її сторону. Про свій стан дівчина відверто заявила в третьому епізоді шоу.

На своїй сторінці в Instagram вона нарешті відповіла на хейт на свою адресу.

Читайте також:

Чому учасниця "Холостяка" зіштовхнулась з хейтом

За словами дівчини, через рідкісну хворобу її організм не виробляє кортизол — гормон стресу, без якого життя людини неможливе. Зараз Анастасія постійно приймає ліки, щоб підтримувати нормальний стан здоров’я.

Після ефіру на дівчину посипалися образливі коментарі. Деякі глядачі не зрозуміли, як людина без видимих фізичних вад може називати себе інвалідом. У відповідь Анастасія пояснила, що інвалідність — це не лише про зовнішній вигляд, а і про втрату здоров’я внаслідок хвороби чи травми.

Настя на побаченні з Тереном зробила сміливу заяву. Фото: скриншот відео

"Багато людей мають викривлене уявлення про те, що таке інвалідність. Це може бути як фізична, так і внутрішня проблема організму. Немає жодної причини сміятися чи знецінювати чужий біль", — зазначила дівчина у своєму Instagram.

Хворобу Аддісона також називають "бронзовою" через зміну кольору шкіри. Анастасія пояснила, що при цьому захворюванні наднирники не виробляють кортизол, що одразу позначається на самопочутті людини.

"Коли організму не вистачає цього гормону, людина буквально "тане" на очах. Це дуже важко, але я продовжую жити повноцінно", — написала блогерка.

Анастасія закликала своїх критиків не судити про здоров’я людей лише за їх зовнішнім виглядом, а краще більше дізнаватися про будову людського організму.

Раніше ми писали про те, що Емма Антонюк зізналась, чому у захваті від нового "Холостяка".

Також ми повідомляли, що "Холостяк" Терен поцілувався одразу з двома дівчатами.